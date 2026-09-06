Il Partito democratico traccia un bilancio positivo dell’iniziativa dedicata allo sviluppo della Calabria e ringrazia volontari e partecipanti

Una Piazza del Popolo gremita di cittadini, militanti, simpatizzanti ed esponenti del mondo politico e sociale ha accompagnato la Festa Democratica organizzata dal Partito democratico di Paola. È il bilancio tracciato dal circolo cittadino al termine di una serata dedicata al confronto sui temi dello sviluppo e del futuro della Calabria.

«Eravamo tantissimi e vedere così tante persone partecipare alla nostra Festa Democratica è stato motivo di grande orgoglio e di emozione», commenta il Pd di Paola.

Secondo gli organizzatori, la partecipazione registrata rappresenta una dimostrazione della vitalità della comunità locale e della volontà di tornare a discutere pubblicamente di politica e territorio.

Il confronto sul futuro della Calabria

Al centro dell’iniziativa il tema “Dall’Europa alla Calabria: costruire sviluppo”, scelto per affrontare le prospettive della regione e le opportunità legate alla crescita, all’innovazione e alla partecipazione.

«È stata una bellissima dimostrazione della vitalità della nostra comunità e della voglia di tornare a discutere di politica, territorio e futuro», sostiene il circolo del Partito democratico.

La manifestazione ha unito il dibattito politico a momenti di socialità e intrattenimento, con l’obiettivo dichiarato di riportare il confronto pubblico nel cuore della città.

Il ringraziamento ai volontari

Il Pd di Paola ha rivolto un ringraziamento particolare ai volontari impegnati nell’organizzazione della festa.

«A loro va il nostro grazie più sincero. La politica per noi è passione, impegno, servizio e comunità. Senza il lavoro e la disponibilità di tante persone, momenti come questo non sarebbero possibili», si legge nel comunicato.

La serata si è conclusa con l’esibizione musicale de La Combriccola del Blasco, che ha accompagnato la parte finale della manifestazione.

Il Pd pensa già alla prossima edizione

Gli organizzatori hanno annunciato di essere già al lavoro sull’appuntamento del prossimo anno. Per il circolo cittadino, tuttavia, la partecipazione registrata assume un significato politico più ampio rispetto alla singola iniziativa.

«Da Paola è partito un segnale per tutta la Calabria: c’è voglia di partecipare, di confrontarsi e di costruire. Un segnale che non vogliamo disperdere. Da qui si ricomincia. Insieme», conclude il Partito democratico di Paola.