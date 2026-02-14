Franz Caruso ufficializza la sua candidatura alla Presidenza della Provincia di Cosenza. L’annuncio è arrivato direttamente dai social, con un post pubblicato sul profilo Facebook del primo cittadino del capoluogo, che ha comunicato di aver firmato la candidatura aprendo di fatto la corsa alla guida dell’ente.

«Ho firmato la mia candidatura alla Presidenza della Provincia di Cosenza», ha scritto Caruso, spiegando le ragioni di una scelta che definisce legata al senso di responsabilità verso il territorio. «Scelgo di mettermi al servizio del nostro territorio con senso di responsabilità, spirito di servizio e la determinazione che mi ha sempre contraddistinto».

La sfida della Provincia

Nel messaggio, il sindaco individua anche il contesto in cui matura la decisione, parlando apertamente delle difficoltà attraversate dall’ente. «Lo faccio per vincere una sfida decisiva e per guidare un Ente che oggi attraversa una delle fasi più difficili della sua storia, segnata da un debito pesantissimo e da troppe criticità amministrative».

Un passaggio che conferma come la candidatura punti a intercettare il tema del rilancio della Provincia, in una fase segnata da problemi finanziari e da una complessa situazione gestionale.

«Non è una battaglia personale»

Caruso ha voluto sottolineare il carattere collettivo della scelta, respingendo l’idea di una sfida individuale. «Non è una battaglia personale. È un impegno collettivo», ha scritto, evidenziando il coinvolgimento di amministratori locali che avrebbero già condiviso il percorso.

Il riferimento è ai sindaci e agli amministratori del territorio, chiamati a costruire una rete politica e istituzionale in grado di sostenere il progetto. «Lo affronteremo insieme ai tanti sindaci e amministratori che hanno scelto di condividere questo percorso, con coraggio e visione».

Il riferimento al centrosinistra

Nelle battute finali del messaggio emerge anche la cornice politica della candidatura, con un richiamo esplicito all’area progressista. «Lo faremo insieme, per restituire stabilità, credibilità e futuro alla nostra Provincia. Lo faremo con il centrosinistra, che deve e può tornare a vincere, con un progetto serio, concreto e radicato nei bisogni delle comunità».