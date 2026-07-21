Il presidente del Consiglio comunale entra nel progetto di Italia Viva. Filomena Greco: «La sua esperienza sarà un valore aggiunto»
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Il presidente del Consiglio comunale di Frascineto, Andrea Zaccaro, aderisce a Casa Riformista–Italia Viva. L’ingresso dell’amministratore locale nel progetto politico è stato annunciato dalla commissaria regionale Filomena Greco, che considera la scelta un nuovo passaggio nella costruzione della formazione in Calabria.
Secondo quanto riferito nella nota politica, Zaccaro ha deciso di sposare il percorso riformista promosso sul territorio regionale, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nell’amministrazione comunale.
L’adesione rafforza la presenza del partito nell’area del Pollino e conferma l’attenzione rivolta agli amministratori locali e ai giovani interessati a un impegno politico legato ai problemi delle comunità.
Greco: «Casa Riformista continua ad attrarre amministratori»
Filomena Greco accoglie positivamente l’ingresso del presidente del Consiglio comunale di Frascineto.
«L’adesione di Andrea Zaccaro conferma che Casa Riformista continua ad attrarre amministratori e giovani che vogliono fare politica partendo dai territori e dai problemi concreti delle comunità», dichiara la commissaria regionale.
La valutazione esprime la linea politica della formazione, che punta a consolidare una rete di rappresentanti istituzionali e amministratori attivi nei Comuni calabresi.
Per Greco, il radicamento territoriale dovrebbe rappresentare la base per costruire una proposta alternativa nelle istituzioni locali, con particolare attenzione alla qualità dell’amministrazione e alla capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini.
Il ruolo di Zaccaro a Frascineto
Andrea Zaccaro ricopre la carica di presidente del Consiglio comunale di Frascineto. Il suo ingresso porta quindi all’interno di Casa Riformista un esponente già impegnato nelle istituzioni del territorio cosentino.
La nota non anticipa eventuali incarichi che potrebbero essere affidati a Zaccaro nell’organizzazione regionale o provinciale del partito. Viene però sottolineato il contributo che la sua esperienza amministrativa potrà offrire al percorso politico.
Il presidente del Consiglio comunale sarà chiamato a partecipare alla costruzione del progetto riformista, mantenendo il collegamento con le questioni che interessano Frascineto e gli altri centri dell’area.
L’adesione assume inoltre un significato politico per un movimento che intende ampliare la propria rappresentanza partendo dagli enti locali.
«Un progetto aperto fondato sul merito»
La commissaria regionale descrive Casa Riformista come uno spazio aperto a quanti condividono una visione politica basata sul merito e sul buon governo.
«Stiamo costruendo un progetto aperto a chi crede nel merito, nel buon governo e in un riformismo concreto, lontano dalle contrapposizioni ideologiche», afferma Filomena Greco.