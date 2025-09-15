»Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Giorgia Meloni per la nomina a Commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Cosenza, per il periodo elettorale. Un incarico che accolgo con senso di responsabilità e spirito di servizio, consapevole dell’importanza strategica che questo territorio riveste per il nostro partito. Rivolgo un sentito ringraziamento alla dirigenza nazionale e regionale di Fratelli d’Italia per la fiducia accordata, e un attestato di stima sincera ai parlamentari calabresi del nostro partito, il cui impegno quotidiano rappresenta un punto di riferimento saldo per tutti i Calabresi». Così il senatore Gianni Rosa, all’indomani della designazione a commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Cosenza.

«Questa nomina rafforza ulteriormente il legame storico e politico tra la Basilicata e la Calabria: due terre vicine, accomunate da valori, sfide e visioni comuni, sulle quali continueremo a costruire, insieme, percorsi di crescita e radicamento. Garantisco il massimo impegno, lavorando fianco a fianco con dirigenti, militanti e amministratori locali, nel rispetto dei valori che Fratelli d’Italia rappresenta e per contribuire al radicamento e al successo del partito sul territorio e portare avanti al meglio la sfida delle elezioni regionali».