A seguito dell’adesione del Comune di Fuscaldo ad Arrical, sono stati avviati numerosi passaggi, sia burocratici che operativi, finalizzati al miglioramento e all’ammodernamento della rete idrica comunale. Tra gli interventi già avviati, si registra la progressiva sostituzione dei contatori vetusti con nuovi dispositivi digitali, che ad oggi copre quasi il 50% delle utenze.

L’attività proseguirà fino al completamento dell’intero sistema, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente la gestione dei consumi. Parallelamente, grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del PNRR, è stata effettuata una mappatura dettagliata delle perdite lungo la condotta che attraversa il territorio comunale. Questo ha consentito interventi mirati per il ripristino delle criticità riscontrate, contribuendo a una significativa riduzione degli sprechi idrici.

Sintesi degli interventi e delle attività Il percorso di rinnovamento dell’acquedotto comunale, oggi gestito da Sorical, nasce ufficialmente con l’adesione ad Arrical, sancita con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 21 dicembre 2022, in attuazione della normativa nazionale sulla gestione integrata delle risorse idriche. Da quel momento, il Comune ha intrapreso un’importante attività di programmazione e accesso ai finanziamenti. In data 20 febbraio 2024, Fuscaldo è risultato assegnatario di un finanziamento pari a circa 1.500mila euro nell’ambito della misura PNRR dedicata alla riduzione delle perdite nelle reti idriche e alla loro digitalizzazione.

A seguito di ciò, è stato approvato un accordo di cooperazione istituzionale con Sorical, che ha dato il via agli interventi operativi. Tra le principali attività già avviate: sostituzione dei contatori con sistemi digitali a lettura da remoto; individuazione e riparazione delle perdite lungo la rete (circa sedici già risolte); manutenzione e adeguamento dei pozzetti di derivazione; installazione di valvole e dispositivi per il controllo della pressione; ammodernamento degli impianti nei serbatoi.

I lavori sono tuttora in corso e proseguiranno nei prossimi mesi, con ulteriori interventi previsti per migliorare l’efficienza complessiva del sistema idrico. «L’obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giacomo Middea, è quello di garantire servizi sempre più efficienti e moderni, restituendo nuova vita all’acquedotto comunale e rispondendo in modo concreto alle esigenze della comunità» - evidenzia il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Ernesto Bianco.