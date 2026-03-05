Deliberato il Piano triennale da oltre 8 milioni per centri antiviolenza e case rifugio. Ricostituito anche il comitato sul demanio marittimo e istituito il distretto turistico

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, ha approvato – su proposta dell’assessore al Welfare e all’inclusione sociale Pasqualina Straface – il Piano triennale 2026-2028 per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 34/2025.

Il documento viene descritto come un Piano strutturato e finanziato con risorse superiori agli 8 milioni di euro, con al centro il ruolo dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. Per la redazione, nel mese scorso, è stato costituito un Tavolo di lavoro regionale con l’obiettivo di rafforzare l’attività di rete tra tutti i soggetti coinvolti nella tutela delle donne vittime di violenza.

Nella stessa seduta, con un atto deliberativo del vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Urbanistica e Difesa del suolo Filippo Mancuso, la Giunta ha disposto la ricostituzione del comitato consultivo previsto dall’articolo 5 della legge regionale 17/2025, relativa all’esercizio della delega di funzioni amministrative per le gestioni delle aree del demanio marittimo.

Il comitato è composto da rappresentanti regionali, sindaci dei comuni costieri e associazioni di categoria. Secondo quanto riportato, avrà un ruolo di supporto alla programmazione regionale e fungerà da sede stabile di confronto tecnico-istituzionale per definire indirizzi e criteri condivisi, puntando a una gestione sostenibile dei litorali, all’armonizzazione delle politiche locali e alla promozione delle eccellenze costiere.

Infine, in materia di distretti turistici regionali e nautica di porto (legge regionale 2/2019), su indicazione dell’assessore al Turismo Giovanni Calabrese, la Giunta ha preso atto dell’istituzione del distretto turistico regionale “Basso tirreno cosentino”.