«Raccolgo la disponibilità degli idonei calabresi a rinunciare alla manifestazione del 25 marzo prossimo. Mi sembra un passo significativo rispetto al quale è necessario che le nostre forze politiche presentino la proposta di legge che li riguarda. L'annuncio dell'onorevole Loizzo va preso con serietà e confido che la proposta di legge possa essere presentata.

Nel contempo scriverò al commissario Arpacal per chiedere che la ricerca di idonei rispetto alle procedure revocate venga fatta per profili professionali e tecnici. Così come scriverò ai commissari e direttori generali degli enti di sottogoverno, ai sindaci e ai presidenti delle province. Ritengo che sia dovere della politica assumersi le giuste responsabilità». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.