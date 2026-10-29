Da qualche settimana a questa parte, chiunque segua le vicende politiche calabresi si sta ponendo la stessa identica domanda: cosa sta succedendo esattamente a San Giovanni in Fiore e alla Provincia di Cosenza?

La sensazione diffusa è quella di trovarsi di fronte a un rompicapo istituzionale e amministrativo dove la realtà supera spesso la fantasia. Tra corridoi del Municipio infuocati, faldoni contabili che scottano e un clima politico diventato ormai al limite dell'impraticabilità, la cittadina silana è finita al centro di un’attenzione mediatica e giudiziaria destinata a far discutere a lungo.

Ma per capire le ragioni di tanto trambusto — e soprattutto perché l'attenzione di osservatori e addetti ai lavori si sia concentrata in modo così stringente sulla gestione dei coniugi al vertice del potere locale (Rosaria Succurro e Marco Ambrogio), e in particolare sulla figura dell'onnipresente Marco Ambrogio — occorre mettere in fila i fatti. Uno per uno, con ordine e senza pregiudizi.

Le vicende che da settimane agitano Palazzo di Città a San Giovanni in Fiore non sono più un semplice caso di colore locale. La sensazione diffusa, tra le carte dei faldoni comunali e il clima rovente dei corridoi istituzionali, è che si sia aperto un vero e proprio fronte critico in cui la normale vita politica è diventata ormai quasi impraticabile.

Mettere in fila ogni singolo tassello, in rigido ordine cronologico, è l'unico modo per spiegare ai lettori per quale motivo la gestione dei coniugi al vertice della politica locale sia arrivata a un punto di non ritorno, dove persino l'agibilità istituzionale è diventata di fatto impraticabile.

Il contesto: i rumors investigativi tra Comune e Provincia

Per ricostruire l'origine del clima di forte apprensione che si respirerebbe nei corridoi istituzionali, occorre muovere dalle indiscrezioni relative a presunti accertamenti e attenzioni da parte della Direzione Distrettuale Antimafia.

Stando a quanto emerso nelle scorse settimane, tali verifiche avrebbero lambito gli ambiti gestionali del Comune e della Provincia di Cosenza, due enti legati da un evidente filo di continuità politica e rappresentativa. Sarebbe stato proprio questo scenario di incertezza sul piano giudiziario a generare forti tensioni e a spingere alcuni protagonisti a valutare differenti opzioni di opportunità politica per il futuro dell'Ente.

Le fasi critiche: la tesi dell'anatra zoppa

Già nei primi giorni di ottobre avevamo visto come si fosse fatta strada l'ipotesi di sollecitare una conclusione anticipata della consiliatura. In quel frangente, la figura del presidente del Consiglio comunale avrebbe ventilato il ricorso allo schema politico della cosiddetta "Anatra Zoppa", con l'eventuale obiettivo di mettere in discussione la tenuta della giunta guidata dal sindaco Barile e condurre l'Ente verso uno scioglimento.

Una strategia che, nell'interpretazione di diversi osservatori, avrebbe potuto rappresentare un tentativo di anticipare gli eventi e di sottrarsi alle possibili ripercussioni delle vicende d'inchiesta, spostando il piano del confronto dal livello giudiziario a quello squisitamente politico.

La gestione contabile: determine, affidamenti e il banco di prova del bilancio

Parallelamente alle dinamiche d'aula, a suscitare dibattito resta il capitolo della gestione economica e finanziaria dell'Ente e in particolare su una serie di Determine dirigenziali aventi ad oggetto affidamenti diretti in favore di società private e realtà operanti nel settore dei servizi e della comunicazione.

I critici e le forze d'opposizione sottolineano come questo modello di spesa si inserirebbe all'interno di un quadro finanziario delicato, caratterizzato da un disavanzo d'amministrazione stimato in circa 7,9 milioni di euro e appesantito da significative perdite d'esercizio. Un deficit che rende ora incandescenti i prossimi passaggi istituzionali, a cominciare dal voto sul bilancio: una scadenza cruciale e un banco di prova ritenuto da molti decisivo per la sopravvivenza stessa della maggioranza, stretta tra la morsa dei conti in rosso e le fibrillazioni interne.

Le riunioni di maggioranza e il rifiuto dei quattro consiglieri

Si giunge così agli sviluppi più recenti di questa articolata vicenda. Di fronte al persistere delle tensioni, alle scadenze contabili e alle crescenti difficoltà di agibilità politica, Marco Ambrogio avrebbe promosso una serie di incontri e confronti riservati con la propria compagine di riferimento per vagliare una soluzione di azzeramento istituzionale.

Durante una di queste riunioni, il presidente del Consiglio avrebbe prospettato la possibilità di rassegnare le dimissioni contestuali in blocco da parte dei consiglieri, mossa che avrebbe determinato la decadenza immediata dell'organo assembleare. Secondo le ricostruzioni, alla base di questa sollecitazione vi sarebbe stata la volontà di superare una posizione istituzionale — quella della presidenza del Consiglio — ritenuta in questo momento particolarmente esposta sul piano politico e mediatico.

Tuttavia, la proposta non avrebbe trovato il consenso sperato. Quattro consiglieri si sarebbero infatti opposti alla richiesta di dimissioni, rifiutando di sottoscrivere l'atto e determinando nei fatti uno stallo all'interno del gruppo. Un "no" che ha lasciato il presidente del Consiglio in una posizione di evidente isolamento politico rispetto ai propri consiglieri.

Un quadro in evoluzione

Il quadro complessivo che emerge da questo excursus cronologico mostra una situazione amministrativa complessa e frammentata. Da un lato vi sono le questioni contabili, il delicato passaggio del voto sul bilancio e la regolarità delle procedure che attendono risposte ufficiali; dall'altro una maggioranza segnata da distinguo interni e da scelte strategiche non condivise, mentre sullo sfondo restano le indiscrezioni relative alle indagini.

Come si evolverà la situazione a Palazzo di Città e quali saranno le controdeduzioni dei diretti interessati resta un interrogativo aperto. Noi continueremo a monitorare i fatti con il dovuto approfondimento, in attesa che i passaggi istituzionali e le risposte ufficiali chiariscano definitivamente i contorni di questo caso.