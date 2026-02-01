I consiglieri comunali si incontrano e diramano un documento che però poco dopo viene disconosciuto dal capogruppo in Consiglio a cui non è stato sottoposto.

Il Partito Democratico non si smentisce mai. Semmai smentisce se stesso a testimonianza di una confusione totale che regna in seno alla Federazione bruzia. Una confusione che arriva fino a Palazzo dei Bruzi. Oggi pomeriggio si è tenuta una riunione nei locali della Federazione provinciale che anticipa quella di domani del circolo cittadino (furioso con il sindaco Caruso dopo il rimpasto) e quella di martedì in cui Matteo Lettieri potrebbe essere sfiduciato. In serata è stata diramata una nota in cui si esprime sostegno al primo cittadino. Una parvenza di normalità, salvo che il capogruppo in Consiglio non ne sapeva nulla. E non le ha mandate a dire in una replica. Proponiamo le due note qui a margine rispettando i tempi di ricezione.

La prima nota a sostegno di Caruso

«Sì è tenuta nei locali della Federazione provinciale del Partito Democratico una riunione che ha visto la presenza di tutti i rappresentanti istituzionali del partito nell’Amministrazione del Comune di Cosenza: il Presidente del Consiglio comunale, il vicesindaco, l’assessore ai Lavori pubblici e tutti i consiglieri. All’incontro, convocato dal segretario provinciale Matteo Lettieri, che ha condotto i lavori, era presente anche il vicesegretario provinciale Elio Bozzo». Questa la comunicazione a firma di Giuseppe Mazzuca, Maria Locanto, Damiano Covelli, Francesco Alimena, Assunta Mascaro, Concetta De Paola, Massimiliano D’Antonio, Giuseppe Ciacco, Aldo Trecroci, Gianfranco Tinto e Francesco Graziadio.

«Nel corso della riunione - si legge - si è svolta una analisi dell’azione amministrativa fin qui svolta a Palazzo dei Bruzi, ritenuta positiva da tutti i presenti. Tutta la rappresentanza istituzionale, a conclusione del dibattito, ha espresso un unanime e pieno sostegno all’azione politica dell’amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso. È emersa quindi la comune volontà di proseguire nell’esperienza politica che ha portato il centrosinistra alla guida della città, con la ferma convinzione che questa azione toglierà Cosenza dalle secche in cui era stata relegata dall’incapacità politica e amministrativa del centrodestra».

La precisazione del capogruppo Francesco Alimena

«Ho visto pubblicato, a mia firma un documento politico falso - scrive Francesco Alimena, il capogruppo Pd in consiglio comunale - il testo non è stato letto ne’ approvato formalmente dagli interessati durante la riunione svoltasi stasera in Federazione PD. Qualsiasi uso improprio di nominativi o sottoscrizioni, volto a trarre in inganno o a ottenere indebiti vantaggi, può configurare reato, anche riconducibile alla falsificazione di atti e all’utilizzo indebito dell’identità altrui. Tale episodio sarà oggetto di opportune verifiche con conseguente immediata segnalazione alle autorità competenti. Confido che eventuali condotte irregolari non siano state poste in essere con il sostegno del segretario provinciale Lettieri».