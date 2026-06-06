La politica italiana è piena di episodi che vengono archiviati come semplici vicende di partito e che solo mesi dopo si rivelano invece i primi sintomi di cambiamenti molto più profondi. L’uscita di Domenico Furgiuele dalla Lega per aderire al progetto politico del generale Roberto Vannacci rischia di appartenere proprio a questa categoria. Perché la notizia in sé conta relativamente. Un parlamentare lascia un partito e ne sceglie un altro: la storia della Repubblica è piena di passaggi analoghi. Ciò che conta davvero è il contesto nel quale questa decisione matura e, soprattutto, il momento politico in cui esplode.

Nello stesso fine settimana in cui uno dei principali dirigenti della Lega calabrese rompe con Matteo Salvini denunciando la trasformazione del Carroccio e scegliendo una proposta politica più identitaria e radicale, Giorgia Meloni decide di trascorrere una delle giornate politicamente più delicate delle ultime settimane in Calabria accanto a Roberto Occhiuto, rinunciando di fatto alla partecipazione a un vertice internazionale nel quale si discuteva del futuro dell’Europa, dell’Ucraina e dei nuovi equilibri geopolitici del continente. Sarebbe probabilmente eccessivo sostenere che esista un collegamento diretto tra i due eventi. Sarebbe però altrettanto ingenuo non cogliere il significato politico che emerge dall’incrocio di questi segnali.



Da una parte c’è una Lega che continua a perdere peso politico, consenso elettorale e classe dirigente; dall’altra c’è una Calabria che, sotto la guida di Roberto Occhiuto, è diventata sempre più centrale nelle strategie del centrodestra nazionale. È un passaggio che a Roma hanno compreso perfettamente ma che forse in Calabria non tutti hanno ancora metabolizzato. Da mesi il governatore non viene trattato come un semplice presidente di Regione. Viene trattato come uno degli amministratori più importanti dell’intera coalizione. Non è un caso che ogni qualvolta il governo abbia bisogno di raccontare un’esperienza amministrativa positiva nel Mezzogiorno, il nome che emerge con maggiore frequenza sia proprio quello di Occhiuto. Non è un caso che la fine del commissariamento della sanità, i risultati sulle liste d’attesa, gli investimenti infrastrutturali e la capacità di attrarre attenzione politica nazionale siano diventati elementi centrali del racconto del centrodestra.

È qui che la vicenda Furgiuele assume una dimensione diversa. Perché l’uscita del deputato non certifica soltanto la crisi della Lega. Certifica soprattutto la scomparsa di quello che per anni era stato il principale concorrente interno di Forza Italia nel centrodestra calabrese. Il partito che alle Europee del 2019 aveva superato il 22 per cento in Calabria oggi appare incapace di esercitare una reale funzione di leadership territoriale. La fuga di un parlamentare verso Vannacci non è la causa di questa crisi. È semplicemente il segnale più evidente che quella crisi è ormai arrivata a un punto di non ritorno.



Ed è proprio qui che il quadro si fa interessante. Perché mentre la Lega si indebolisce, non cresce soltanto Vannacci. Cresce soprattutto la centralità politica di Occhiuto. In una coalizione nella quale Fratelli d’Italia mantiene la leadership nazionale, Forza Italia controlla ormai gran parte del consenso moderato del Sud e la Lega perde progressivamente terreno, il presidente della Regione Calabria diventa inevitabilmente una figura sempre più strategica negli equilibri futuri del centrodestra.



La domanda che oggi circola nei palazzi romani non è quindi se Furgiuele porterà con sé altri dirigenti o altri amministratori. La vera domanda è un’altra: perché Giorgia Meloni continua a investire politicamente sulla Calabria e su Occhiuto proprio mentre una parte della destra sceglie di seguire Vannacci? La risposta probabilmente risiede nella consapevolezza che le prossime elezioni, soprattutto se dovessero essere anticipate dopo la riforma elettorale, non si vinceranno soltanto con la mobilitazione dell’elettorato identitario ma anche attraverso figure capaci di rappresentare governo, amministrazione e affidabilità istituzionale.



Per questo motivo la visita della premier a Reggio Calabria e l’uscita di Furgiuele dalla Lega non sono due fatti distinti. Sono due facce della stessa trasformazione. Da una parte emerge una destra che cerca una nuova identità attraverso Vannacci. Dall’altra si consolida una destra di governo che individua in Occhiuto uno dei propri punti di forza. Nel mezzo c’è una Lega che rischia di restare schiacciata tra queste due spinte contrapposte.



Chi osserva superficialmente questi eventi vede soltanto una crisi di partito e una visita istituzionale. Chi guarda qualche passo più avanti vede invece qualcosa di diverso: una Calabria che da periferia della politica nazionale sta diventando uno dei luoghi nei quali si stanno ridefinendo gli equilibri futuri del centrodestra italiano. Ed è per questo che quanto accaduto nelle ultime ore dovrebbe interessare molto più Roma di quanto oggi Roma stessa sia disposta ad ammettere.