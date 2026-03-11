Il movimento IdM accoglie con soddisfazione l’elezione di Biagio Faragalli alla presidenza della Provincia di Cosenza: «Premiata competenza amministrativa e centralità dei territori»

Il movimento politico Italia del Meridione (IdM) accoglie con soddisfazione l’elezione di Biagio Faragalli alla carica di presidente della Provincia di Cosenza, definendola un risultato che va oltre la vittoria di una coalizione politica.

Secondo il movimento, l’esito delle elezioni rappresenta soprattutto il riconoscimento di un modello amministrativo fondato sul protagonismo dei territori e sulla competenza degli amministratori locali.

«L’elezione di Biagio Faragalli – sottolinea IdM – premia una figura che conosce profondamente le dinamiche degli enti locali. Come Italia del Meridione abbiamo sempre sostenuto che la Provincia debba tornare a essere un vero ente di prossimità, capace di fornire risposte concrete ai sindaci».

Il movimento richiama anche la necessità di superare le criticità della riforma Delrio, che secondo IdM avrebbe nel tempo depotenziato il ruolo delle Province e la loro capacità di coordinamento territoriale.

Per Italia del Meridione si apre ora una fase amministrativa importante per affrontare alcune delle principali sfide che interessano il territorio provinciale. Tra le priorità indicate dal movimento vi sono in particolare gli interventi sulle infrastrutture e sulla viabilità, con l’obiettivo di riqualificare e mettere in sicurezza la rete stradale provinciale.

Una sfida che, secondo IdM, richiederà un lavoro condiviso tra istituzioni e amministrazioni locali per rafforzare il ruolo della Provincia come punto di riferimento per i comuni del territorio cosentino.