La designazione arriva dalla commissaria regionale Filomena Greco e dal commissario provinciale Gianmarco Manfrinato. Morrone avrà il compito di rafforzare la presenza riformista sul territorio e guidare un progetto politico aperto e partecipativo

Italia Viva Calabria ha proceduto alla nomina di Michele Morrone, consigliere comunale di Rende, a Commissario cittadino di “Casa Riformista – Italia Viva”.



La nomina è stata formalizzata dalla commissaria regionale Filomena Greco, d’intesa con il commissario provinciale Gianmarco Manfrinato, nell’ambito del percorso di rafforzamento e riorganizzazione del partito sul territorio.



La scelta di Morrone si inserisce nella strategia di Italia Viva volta a consolidare una presenza politica strutturata, credibile e radicata nelle comunità locali. Giovane ma con esperienza amministrativa, Morrone avrà il compito di promuovere uno spazio riformista aperto al confronto, capace di aggregare energie civiche e moderate e di avanzare proposte concrete per il futuro della città di Rende.



“Casa Riformista – Italia Viva” si propone come un luogo di partecipazione e progettualità, pronto a contribuire con serietà e visione al dibattito politico cittadino.