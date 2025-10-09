Al termine di questa tornata elettorale - interevengono i consiglieri comunali di Cosenza di Fratelli d'Italia Ivana Lucanto e Giuseppe d'Ippolito – siamo soddisfatti del largo consenso ottenuto dal presidente uscente Roberto Occhiuto, la risposta da parte della cittadinanza ha convalidato il lavoro svolto in questi 4 anni. La voglia di continuità espressa dai nostri concittadini dimostra la validità del progetto politico attuato dal nostro presidente, il lavoro costante, la determinazione, la passione e l’impegno».

«Il nostro partito, Fratelli d’Italia, ha dimostrato ancora una volta la forte presenza nel nostro territorio, confermandosi a Cosenza come seconda forza della coalizione, peralto per soli 100 voti. Questo – dicono - risultato evidenzia sempre più la politica attenta e concreta attuata negli ultimi anni messo in campo dalla squadra di Fratelli d’Italia, che ha, così facendo, raggiunto un grande risultato. Ai nostri consiglieri regionali eletti, Angelo Brutto e Luciana De Francesco, auguriamo buon lavoro, saremo pronti a lavorare con loro in sinergia per il bene di Cosenza. Non dimentichiamo Francesco Spadafora, i cui 1885 voti di preferenza a Cosenza rappresentano un risultato significativo che conferma la stima e la fiducia costruita nel tempo. Un traguardo personale, ma anche un chiaro riconoscimento del lavoro svolto nei 14 anni da consigliere comunale nella città di Cosenza».

«Ci auguriamo che il percorso possa proseguire e rafforzarsi portando sempre più valore e competenza al servizio del nostro territorio. Siamo, di fatto, estremamente, soddisfatti dei risultati raggiunti dal nostro partito che dimostrano il lavoro di un gruppo compatto e coeso, che mantenendo tale impostazione può ottenere risultati ancora più grandi. Ad Maiora» hanno concluso Giuseppe d’Ippolito e Ivana Lucanto.