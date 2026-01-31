L’UDC Calabria rafforza la propria struttura organizzativa: il segretario regionale Salvatore Bulzomì ha nominato Luca Gencarelli nuovo vicesegretario regionale con delega all’organizzazione del partito. Gencarelli, consigliere comunale di Luzzi e imprenditore del settore edile, entrerà dunque nel coordinamento operativo del partito in vista delle prossime sfide politiche ed elettorali.

Bulzomì sottolinea come la nomina risponda alla volontà di consolidare la presenza dell’UDC sul territorio regionale e di strutturare un modello organizzativo più capillare. «Sono convinto che il contributo di Luca Gencarelli sarà fondamentale per radicare ulteriormente la proposta politica centrista in Calabria e per rafforzare un partito che guarda con determinazione ai prossimi appuntamenti elettorali», afferma il segretario regionale.

La designazione rientra nel percorso di riorganizzazione interna avviato dall’UDC per potenziare la sua capacità di rappresentanza nei Comuni e nei territori, puntando sulla presenza amministrativa e sull’esperienza dei propri amministratori locali.