Un incontro urgente per affrontare l’emergenza viabilità che sta mettendo in difficoltà l’intero comprensorio. Oggi in Provincia, alla presenza del presidente facente funzioni Giancarlo Lamensa, è stata accolta con tempestività la richiesta del sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli, di convocare un incontro istituzionale con i primi cittadini di Cerisano, Castrolibero e Marano Principato. Al centro del vertice il crollo del ponticello lungo la Strada Provinciale 81, infrastruttura strategica che collega direttamente i quattro comuni.

Il cedimento del ponte ha provocato enormi disagi alla circolazione, con ripercussioni concrete su famiglie, lavoratori, studenti e attività commerciali. La Sp 81 rappresenta infatti un collegamento fondamentale tra i comuni dell’area, utilizzato quotidianamente da centinaia di cittadini. L’interruzione del traffico sta generando rallentamenti, percorsi alternativi più lunghi e difficoltà organizzative per chi si sposta per motivi di lavoro o studio.

L’incontro in Provincia, a cui hanno partecipato anche Lucio Di Gioia (Cerisano), Francesco Serra (Castrolibero) e Giuseppe Salerno (Marano Principato) è stato definito un momento importante di confronto e condivisione delle criticità, ma soprattutto di responsabilità istituzionale. I sindaci hanno ribadito la necessità di interventi tempestivi per il ripristino e la messa in sicurezza del collegamento.

«Ci auguriamo che in tempi brevi possano essere avviati gli interventi necessari al ripristino e alla messa in sicurezza del collegamento, restituendo serenità e normalità ai nostri cittadini», ha scritto sui suoi canali Irma Bucarelli. Ora l’attenzione resta alta sui prossimi passaggi tecnici e amministrativi per restituire piena funzionalità alla Sp 81 e garantire sicurezza e continuità ai collegamenti: dovrà occuparsene la Provincia che l’8 marzo eleggerà il nuovo presidente e il nuovo Consiglio.