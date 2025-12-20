«Abbiamo costituito la Sezione Bruzia-Cosenza Nord di Democrazia Sovrana Popolare». Ne hanno dato notizia in un comunicato ufficiale Luca Filippelli (presidente), Antonella Aloe (vicepresidente), Silvio Franzoni (segreatrio) e Piera Mirabelli (tesoriera). «Come ormai tutti sanno - evidenziano - siamo una forza politica antiglobalista, siamo per l'uscita dall'Italia dall’Unione Europea, siamo per riportare la Sovranità Popolare al suo ruolo originario: rimettere al centro l'uomo».

«Vogliamo farlo ripartendo dai territori attraverso l’internalizzazione di servizi come la raccolta differenziata, la gestione dell’acqua, dell’illuminazione pubblica, dei tributi e delle cooperative sociali, affinché le municipalità, e quindi i contribuenti, tornino ad essere padrone del proprio destino. Non sarà facile - ammettono - ma avvertiamo il dovere di provarci, con la forza e con l’entusiasmo delle nostre idee. Solo così si potrà tornare a dare lavoro ai padri di famiglia,ai giovani e alle donne, fermando l’emorragia della disoccupazione e della emigrazione. Nelle prossime elezioni amministrative cercheremo di essere presenti con le nostre liste in tutti i paesi della Provincia di Cosenza».

«Là dove non riusciremo nell’intento di comporne, daremo sostegno civico a coloro i quali decideranno di accogliere parte del nostro programma elettorale, nel rispetto del pluralismo di idee. A breve - concludono - organizzeremo banchetti informativi su tutto il territorio provinciale, al fine di fare conoscere i nostri programmi e , per chi lo volesse, tesserarsi con noi. C’è bisogno di uno sguardo nuovo, che restituisca al popolo il protagonismo che merita e alla nostra terra un nuovo umanesimo»