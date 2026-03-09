«A Biagio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo e neo presidente della Provincia di Cosenza, rivolgo le mie più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che gli è stato affidato». Con queste parole Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, interviene sull’elezione di Faragalli alla guida dell’ente provinciale.

Occhiuto definisce il risultato «estremamente significativo per il centrodestra e per Forza Italia», parlando di «una bella vittoria, che conferma l’ottima salute della nostra coalizione». Nel messaggio ringrazia «tutta la squadra del centrodestra, gli assessori e i consiglieri regionali, i sindaci, e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo».

Il governatore guarda anche al rapporto tra istituzioni: «Sono certo che tra la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza continuerà a svilupparsi una collaborazione proficua e costruttiva, nell’interesse dei territori, degli amministratori locali e dei cittadini».