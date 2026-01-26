Un passo concreto nell’attuazione delle politiche agricole europee e regionali. È stata pubblicata la graduatoria in autovalutazione delle domande di sostegno relative all’Avviso “Investimenti Produttivi Agricoli per la Competitività delle Aziende Agricole del Comparto Olivicolo – Intervento SRD01”, previsto dal Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023–2027 della Regione Calabria.

L’intervento SRD01 rappresenta una delle misure cardine del nuovo ciclo di programmazione e mira a rafforzare la competitività delle aziende agricole olivicole, sostenendo investimenti strutturali, ammodernamento tecnologico e crescita produttiva di uno dei settori simbolo dell’agricoltura calabrese.

I numeri confermano l’interesse e la vitalità del comparto: sono pervenute complessivamente 940 domande di sostegno. Le istanze collocate utilmente in graduatoria accederanno ora alla fase di verifica amministrativa, che sarà condotta dalla Commissione appositamente nominata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal capitolo 19, punto B, dell’Avviso pubblico.

«Con la pubblicazione della graduatoria in autovalutazione dell’Intervento SRD01 – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – la Regione Calabria compie un passo concreto nell’attuazione delle politiche agricole del nuovo ciclo della PAC 2023–2027».

Al centro della misura ci sono 50 milioni di euro, destinati a sostenere il rilancio di un comparto considerato strategico. «Parliamo di un intervento che sostiene una delle colonne portanti dell’agricoltura calabrese e dell’identità produttiva del nostro territorio», sottolinea Gallo, evidenziando come l’elevato numero di domande sia un segnale politico ed economico rilevante.

«L’ampia partecipazione registrata – con 940 domande presentate – dimostra la volontà delle imprese agricole di investire, innovare e crescere. La Regione è al fianco di queste aziende, accompagnandole in un percorso di ammodernamento strutturale e rafforzamento competitivo, nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa», conclude l’assessore.

La graduatoria pubblicata comprende tutte le domande pervenute, ordinate in modo decrescente sulla base dei punteggi dichiarati in autovalutazione dai richiedenti, e individua le istanze ammesse alla successiva fase istruttoria nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Un passaggio fondamentale che apre ora alla fase decisiva di verifica e selezione, destinata a tradurre le risorse della PAC in investimenti concreti per l’olivicoltura calabrese.