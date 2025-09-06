Sarà possibile utilizzare la modulistica presente sull’albo pretorio accompagnata da una relazione di un professionista entro il 6 ottobre.
L’amministrazione comunale di Rende ha pubblicato un avviso a firma del Sindaco On. Sandro Principe e del Dirigente del Settore Urbanistica Arch. Marco Di Donna, rivolto a privati che intendono presentare osservazioni al PAI.
L’amministrazione, consapevole dell’impatto che il PAI potrebbe avere sul territorio ed anche sul redigendo PSC, ha inteso farsi carico delle esigenze dei cittadini che potrebbero subire un pregiudizio dall’attuazione dello strumento di programmazione idrogeologica. A tal proposito, i cittadini interessati potranno presentare osservazioni utilizzando la modulistica che troveranno a disposizione sull’albo pretorio accompagnata da una relazione di un professionista (ingegnere, architetto, geologo) entro il 6 ottobre.
La pubblicazione di tale Avviso rappresenta un momento di ripresa della discussione pubblica sugli strumenti di programmazione del territorio che proseguirà con gli indirizzi del PSC ormai di prossima approvazione.