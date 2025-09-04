I Consigli Comunali di San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari e Tarsia hanno deciso di riunirsi in un Consiglio Comunale Aperto congiunto per discutere della drammatica crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. La data e il luogo dell’incontro saranno ufficializzati nei prossimi giorni. La seduta avrà lo scopo di:

• sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità della situazione che colpisce la popolazione civile;

• approvare un documento politico congiunto da inviare alle istituzioni nazionali;

• promuovere un’iniziativa di raccolta fondi solidale, destinata agli abitanti della Striscia di Gaza tramite associazioni e ONG umanitarie attive sul campo.



«Come istituzioni locali, sentiamo il dovere morale e civile di far sentire la nostra voce e di trasformare la solidarietà in azioni concrete. Per questo, oltre alla discussione, abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi da destinare alla popolazione di Gaza» dichiarano congiuntamente i presidenti dei Consigli comunali Maria Angelica Stamato (San Lorenzo del Vallo), Maria Galizia (Spezzano Albanese), Fausto Cassetti (Terranova da Sibari), Marco Cetraro (Tarsia). L’appuntamento sarà aperto alla cittadinanza, alle associazioni, alle scuole, al mondo del volontariato e della solidarietà. Sarà possibile intervenire durante la discussione e contribuire al percorso condiviso. Con questa iniziativa, i quattro Comuni intendono lanciare un messaggio di pace, solidarietà e responsabilità che dal territorio arrivi fino alle più alte istituzioni nazionali e internazionali.

