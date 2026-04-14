Il futuro dell’edilizia scolastica passa anche dai cantieri aperti e dagli interventi che puntano a rendere gli istituti più moderni, sicuri e funzionali. È in questa prospettiva che si inserisce il sopralluogo effettuato dal consigliere provinciale Caterina Bruno presso i cantieri dell’istituto superiore “San Francesco di Paola”, nella città di Paola, dove stanno prendendo forma opere considerate strategiche per il mondo della scuola.

La visita ha riguardato in particolare l’area destinata ad accogliere la nuova palestra del “Pizzini-Pisani”, un’infrastruttura che, nelle intenzioni dell’ente, dovrà diventare un punto di riferimento non solo per la comunità scolastica, ma per l’intero territorio.

La nuova palestra del Pizzini-Pisani al centro del sopralluogo

L’intervento osservato durante la visita si inserisce in un più ampio percorso di investimento nell’edilizia scolastica portato avanti dalla Provincia di Cosenza. La nuova struttura sportiva viene descritta come un edificio moderno e all’avanguardia, progettato per garantire ambienti confortevoli e sicuri sia agli studenti sia al personale scolastico.

Non si tratta soltanto di uno spazio aggiuntivo a servizio dell’istituto. La futura palestra, infatti, avrà anche i requisiti necessari per ospitare eventi e manifestazioni ufficiali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, elemento che ne amplia il valore e la funzione anche oltre la dimensione strettamente scolastica.

Un’opera pensata tra scuola, sport e territorio

La scelta di investire su una struttura di questo tipo racconta una visione che mette insieme più esigenze. Da una parte c’è il bisogno di offrire agli studenti ambienti adeguati alle attività motorie e sportive, dall’altra c’è la volontà di dotare il territorio di uno spazio moderno, capace di accogliere appuntamenti di rilievo.

In questo senso, la nuova palestra del Pizzini-Pisani viene presentata come uno degli esempi più concreti dell’attenzione riservata all’edilizia scolastica, considerata non solo come risposta tecnica a esigenze infrastrutturali, ma come investimento sulla qualità della formazione e della vita scolastica.

La Provincia di Cosenza rilancia sugli investimenti scolastici

Nel testo viene richiamato con forza anche il ruolo della Provincia di Cosenza, che negli anni ha portato avanti interventi nel settore dell’edilizia scolastica e che continua a farlo anche sotto la presidenza di Biagio Faragalli. Il riferimento politico e amministrativo è chiaro: l’opera viene letta come parte di una linea di continuità nell’impegno dell’ente verso infrastrutture considerate strategiche per la crescita delle comunità locali.