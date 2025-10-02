A seguito delle dimissioni dei consiglieri che hanno determinato la caduta del sindaco Lucia Papaianni, Il prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha sospeso il consiglio comunale di Paterno Calabro. Due giorni fa, infatti, la metà più uno dei consiglieri comunali si è dimessa e, per effetto di tali dimissioni, si è realizzata la fattispecie di cui all’articolo 141 del decreto legislativo 267/2000.

Con il citato provvedimento il prefetto, alla luce dei motivi di grave ed urgente necessità connessi all’impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi elettivi, ha incaricato della provvisoria gestione del Comune Antonella Regio, viceprefetto aggiunto in servizio presso ls Prefettura di Cosenza, conferendo alla stessa i poteri spettanti al cindaco, al consiglio e alla giunta comunale.