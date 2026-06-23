Un piano straordinario per la tutela, il risanamento e la rigenerazione urbana, sociale ed economica del centro storico di Cosenza. È l'obiettivo contenuto nell'ordine del giorno presentato dalla deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico nell'ambito del decreto Piano Casa e accolto dal governo.

A darne notizia è la stessa parlamentare e coordinatrice calabrese del Movimento 5 Stelle, che sottolinea come l'accoglimento dell'atto rappresenti un primo passo verso una strategia più ampia dedicata alla parte antica della città.

«Il governo ha accolto un mio ordine del giorno con il quale ho chiesto un impegno ufficiale per prevedere un piano straordinario destinato alla tutela, al risanamento e alla rigenerazione urbana, sociale ed economica del centro storico di Cosenza», afferma Orrico.

La proposta riprende i contenuti di una legge depositata all'inizio della legislatura e punta a favorire il recupero e la riconversione degli immobili degradati o inutilizzati, sia pubblici che privati, con finalità sociali e abitative e nel rispetto del principio del consumo di suolo zero.

Secondo la deputata pentastellata, il tema del recupero del patrimonio edilizio privato rappresenta una delle questioni più urgenti per il rilancio del centro storico.

«Al di là dei 90 milioni di euro previsti dal Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritti quando ricoprivo il ruolo di sottosegretaria ai Beni culturali, il centro storico necessita di un piano capace di intervenire sugli immobili privati, offrendo allo Stato la possibilità di metterli in sicurezza e restituirli alla comunità».

Orrico evidenzia come il governo abbia accolto l'ordine del giorno pur senza assumere obblighi normativi vincolanti, ma ritiene che il risultato possa rappresentare un'opportunità concreta per aprire una nuova fase di confronto politico e istituzionale.

Per questo la parlamentare invita anche gli esponenti della maggioranza eletti sul territorio a sostenere il percorso verso una legge speciale dedicata alla parte antica della città.

L'idea è quella di consentire allo Stato e agli enti locali di intervenire sugli immobili abbandonati o non manutenuti dai proprietari, procedendo alla loro messa in sicurezza e alla successiva destinazione a finalità pubbliche, sociali e abitative.

Tra gli obiettivi indicati figurano la creazione di alloggi a costi calmierati, nuovi spazi per la socialità e luoghi destinati allo sviluppo di attività economiche legate alle peculiarità culturali e identitarie del territorio.

«Il centro storico di Cosenza si è progressivamente trasformato in una periferia urbana, nonostante l'impegno di chi continua a viverlo e a lavorarci», osserva Orrico. «Per invertire questa tendenza è necessario un intervento massiccio che coinvolga fondi regionali, nazionali ed europei, seguendo modelli già sperimentati con successo in altre città del Mezzogiorno».

Per la deputata del Movimento 5 Stelle il recupero del centro storico non rappresenta soltanto una questione urbanistica, ma una sfida che riguarda sviluppo economico, coesione sociale, cultura e attrattività turistica.