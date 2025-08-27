Il sindaco di Acri, Pino Capalbo, ha annunciato la propria candidatura al Consiglio regionale della Calabria in vista delle elezioni del 5 e 6 ottobre. L’ufficializzazione è arrivata con un post sui social, in attesa della presentazione delle liste prevista tra dieci giorni.

Capalbo sarà in campo a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico. «Per le consultazioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimo darò il mio contributo con la disponibilità a candidarmi – ha scritto –. L’impegno sarà quello di mettere a disposizione del territorio calabrese la mia esperienza amministrativa, lavorando principalmente per il grande tema della nostra regione: la Sanità».

Il sindaco, in carica dal 2017 e rieletto nel 2022, ha inoltre chiarito la sua posizione in caso di mancata elezione: «Diversamente, se non avrò la fiducia degli elettori, continuerò a fare il sindaco fino al 2027».