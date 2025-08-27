Sarà il tema nevralgico della sua campagna elettorale a sostegno dell’aspirante governatore del centrosinistra Pasquale Tridico, l’annuncio arriva con un post sui social
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Il sindaco di Acri, Pino Capalbo, ha annunciato la propria candidatura al Consiglio regionale della Calabria in vista delle elezioni del 5 e 6 ottobre. L’ufficializzazione è arrivata con un post sui social, in attesa della presentazione delle liste prevista tra dieci giorni.
Capalbo sarà in campo a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico. «Per le consultazioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimo darò il mio contributo con la disponibilità a candidarmi – ha scritto –. L’impegno sarà quello di mettere a disposizione del territorio calabrese la mia esperienza amministrativa, lavorando principalmente per il grande tema della nostra regione: la Sanità».
Il sindaco, in carica dal 2017 e rieletto nel 2022, ha inoltre chiarito la sua posizione in caso di mancata elezione: «Diversamente, se non avrò la fiducia degli elettori, continuerò a fare il sindaco fino al 2027».