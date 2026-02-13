Alleanza Verdi Sinistra critica la gestione Succurro e chiede un cambio di passo. «La candidatura di Stasi è di superamento, non di contrapposizione»

«Serve un’inversione di tendenza immediata». L’Alleanza Verdi Sinistra cosentina e calabrese interviene nel dibattito politico sulla Provincia, indicando come «urgente» un cambio di passo dopo quella che definisce «la gestione Succurro e della sua famiglia», accusata di aver lasciato «debiti accumulati e un’amministrazione scellerata».

Secondo il coordinamento regionale, la situazione richiede «un governo serio» e «un intervento deciso per sanare i problemi territoriali, risanare l’Ente e assolvere pienamente ai compiti attribuiti dalla legge, pur nella riduzione delle competenze provinciali».

Sul fronte delle candidature, AVS prende atto «dell’autocandidatura del sindaco di Cosenza», precisando però — come dichiarato dallo stesso Franz Caruso — che «non esistono rapporti politici in ambito comunale». La posizione dell’Alleanza, spiegano Fernando Pignataro e Giuseppe Campana, si fonda su «criteri oggettivi», già esplicitati al primo tavolo del centrosinistra: «Un candidato con mandato pieno o lungo, per garantire continuità amministrativa, e un ricambio generazionale capace di lanciare un segnale di rinnovamento al centrosinistra regionale».

Da qui la constatazione che «la candidatura di Caruso non abbia suscitato entusiasmo generale al tavolo», posizione condivisa — sottolineano — anche dai sindaci di Rende e Corigliano Rossano.

L’Alleanza Verdi Sinistra rivendica di aver proposto «la candidatura di Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano», definito «un amministratore eccellente, con un ampio mandato residuo e simbolo di un necessario ricambio generazionale». Una proposta che, nelle intenzioni dei promotori, «non è in contrapposizione ma di superamento», con l’obiettivo di «recuperare entusiasmo e consenso, soprattutto tra le amministrazioni giovani e progressiste, per vincere le elezioni di secondo livello e conquistare la Provincia».

Nel comunicato non mancano critiche al clima politico: «Forzature, strumentalizzazioni ed eccessi di arroganza hanno fatto saltare il tavolo di discussione». Tuttavia, l’appello finale è all’unità: «Mettersi a disposizione di un progetto comune significa talvolta candidarsi, ma anche saper fare un passo indietro per scelte condivise e vincenti. Nessun retropensiero: solo unità per la vittoria».

Il documento è firmato da Fernando Pignataro, segretario regionale di Sinistra Italiana, e Giuseppe Campana, coportavoce regionale di Europa Verde.