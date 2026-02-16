Il sindaco di Cosenza e quello di Montalto Uffugo si sfideranno il prossimo 8 marzo per succedere a Rosaria Succurro che ha guidato l’Ente negli ultimi quattro anni prima di essere eletta in Regione

Franz Caruso da un lato per il centrosinistra, Biagio Faragalli dall’altro per il centrodestra: sono i candidati presidente per la Provincia di Cosenza. In entrambi gli schieramenti ci sono gli scontenti, maggiormente rumorosi nel campo progressista, più silenti in quello conservatore. Si voterà il prossimo 8 marzo, mentre alle 12 di oggi scadevano i termini per presentare le liste dei candidati al consiglio della Provincia di Cosenza. Si voterà in concomitanza all’elezione del nuovo numero uno dell’Ente che succederà a Rosaria Succurro. Dopo quattro anni, infatti, a dicembre ha lasciato il timone a Giancarlo Lamensa preferendo lo scranno da consigliera regionale.

Per ciò che concerne il centrosinistra, una lista a sostegno di Franz Caruso che racchiude tutto il campo largo progressista meno AVS. Due liste, invece, per ciò che concerne il centrodestra. In una (“Forza Italia”) hanno fatto sintesi Forza Italia, Noi Moderati e Udc, nell’altra (“Ad Maiora”) Fratelli d’Italia, Lega e Italia del Meridione.

Come funzionano le elezioni della Provincia di Cosenza

Le elezioni per la Provincia di Cosenza si svolgeranno l’8 marzo dalle ore 8 alle ore 20, nei seggi appositamente costituiti presso la sede istituzionale di Piazza XV Marzo. Le operazioni di voto sono disciplinate dalla legge e dalle apposite disposizioni operative, di stretta applicazione della normativa in materia, predisposte dal Segretario generale.

Sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Cosenza in carica alla data delle elezioni indicata, vale a dire l’8 marzo. Sono eleggibili alla carica di presidente i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature. L'elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature, L'elezione del consiglio provinciale avviene sella base di liste concorrenti, che dovranno essere composte da un numero di candidati non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici), che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione.

Provincia di Cosenza, lista e candidati di Franz Caruso

Lista Provincia Democratica

Giuseppe Ciacco (consigliere Cosenza)

(consigliere Cosenza) Bianca Maria Rende (consigliera Cosenza)

(consigliera Cosenza) Chiara Penna (consigliera Cosenza)

(consigliera Cosenza) Graziano Di Natale (consigliere Paola)

(consigliere Paola) Francesco Beltrano (consigliere Rende)

(consigliere Rende) Antonio Uva (consigliere Corigliano Rossano)

(consigliere Corigliano Rossano) Massimiliano Vaccaro (consigliere Cetraro)

(consigliere Cetraro) Daniela Puzzo (consigliera Cosenza)

(consigliera Cosenza) Assunta Mascaro (consigliera Cosenza)

(consigliera Cosenza) Antonietta De Angelis (consigliera Guardia Piemontese)

(consigliera Guardia Piemontese) Daniela Sisca (consigliera Santa Sofia d’Epiro)

(consigliera Santa Sofia d’Epiro) Luca Lepore (sindaco di Aiello)

Provincia di Cosenza, liste e candidati di Biagio Faragalli

Lista Ad Maiora

Antonino De Lorenzo (sindaco Praia a Mare)

(sindaco Praia a Mare) Federico Belvedere (consigliere Rende)

(consigliere Rende) Pasquale De Franco (sindaco di Aieta)

(sindaco di Aieta) Fabrizio Fabiano (sindaco di Zumpano)

(sindaco di Zumpano) Antonietta Leone (consigliera Rota Greca)

(consigliera Rota Greca) Miriam Lospennato (consigliere Bonifati)

(consigliere Bonifati) Rosita Manfredi (consigliera Aieta)

(consigliera Aieta) Elisa Selvaggi (consigliera Praia)

(consigliera Praia) Vincenzo Ventura (consigliere San Basile)

Lista Forza Italia