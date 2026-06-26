Nasce in seno al Consiglio provinciale di Cosenza il gruppo consiliare “Provincia Democratica”. Alla guida del nuovo gruppo è stato designato all’unanimità il consigliere Giuseppe Ciacco, che assumerà il ruolo di capogruppo.

La costituzione del gruppo segna un passaggio politico interno all’assemblea provinciale e punta a dare una rappresentanza unitaria alla minoranza presente in Consiglio.

Ciacco designato capogruppo

A margine della designazione, Ciacco ha ringraziato i consiglieri Di Natale, Beltrano e Uva per la fiducia accordata.

«Innanzitutto, ringrazio sentitamente i colleghi Di Natale, Beltrano e Uva, che, dall’alto della loro grande e lunga esperienza amministrativa, hanno inteso, generosamente, tributare la loro fiducia a me, il più giovane fra loro», ha dichiarato.

Per Ciacco, l’incarico rappresenta un riconoscimento politico e personale. «È per me motivo di grande onore assumere, in Consiglio provinciale, la carica di presidente del gruppo Provincia Democratica, il gruppo che identifica tutta la minoranza presente in Consiglio provinciale».

Il consigliere ha ricordato di avere già svolto il ruolo di capogruppo nella precedente consiliatura, sottolineando però il valore particolare dell’attuale designazione, perché espressione dell’intera minoranza consiliare.

«Opposizione costruttiva, dialogante e rigorosa»

Ciacco ha indicato anche la linea politica che il gruppo intende seguire nei prossimi mesi. L’obiettivo sarà portare in aula e nell’azione amministrativa una piattaforma identitaria, mantenendo un profilo di opposizione responsabile.

«Dai banchi della minoranza eserciteremo una opposizione responsabilmente costruttiva e dialogante, ma, altrettanto, rigorosa nel metodo e nel merito», ha affermato.

Il capogruppo ha escluso un atteggiamento di ostruzionismo pregiudiziale, legando però il dialogo alla disponibilità della maggioranza al confronto istituzionale.

«Bandiremo ogni forma di pregiudiziale ostruzionismo fino a quando dall’altra parte troveremo orecchie effettivamente disponibili all’ascolto e alla leale cooperazione istituzionale», ha aggiunto.

«La vigilanza sarà puntuale»

Nel suo intervento, Ciacco ha insistito sul ruolo di controllo che il gruppo intende esercitare in Consiglio provinciale. «La nostra vigilanza sarà puntuale e inflessibile nell’esclusivo interesse delle nostre comunità», ha dichiarato.

Il consigliere ha poi richiamato la natura dell’Ente Provincia, sottolineando che non può essere piegato a logiche di parte.

«L’Ente Provincia non può giammai essere piegato a logiche partigiane: l’Amministrazione provinciale deve, viceversa, saper guardare e parlare a tutti i Comuni del perimetro provinciale. Nessuno escluso».

Ascolto dei sindaci e ruolo della minoranza

Provincia Democratica annuncia anche una fase di maggiore presenza sul territorio. Ciacco ha parlato di una campagna di ascolto rivolta ai sindaci della provincia di Cosenza, con l’obiettivo di rafforzare il protagonismo politico e amministrativo del gruppo.

«Nelle settimane e nei mesi prossimi, congiuntamente a una feconda campagna di ascolto di tutti i sindaci della provincia di Cosenza, intensificheremo e irrobustiremo il nostro protagonismo attivo», ha affermato.

Il capogruppo guarda anche alla prospettiva politica futura, con l’obiettivo di riportare il centrosinistra alla guida dell’Amministrazione provinciale al termine del mandato del presidente Biagio Faragalli.