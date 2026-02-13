L’ormai certa candidatura di Franz Caruso a presidente della Provincia di Cosenza è stata commentata con un duplice comunicato dal Partito Democratico. Di sostegno quello diramato dal segretario di Federazione Matteo Lettieri, una presa di distanza invece quello diffuso dai rappresentanti provinciali della mozione “Riparte da noi”. Insomma, nulla di nuovo a queste latitudini.

Matteo Lettieri con Caruso

«Sentita la Segreteria Nazionale, il Partito Democratico, prendendo atto della disponibilità manifestata dal Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e da lui ribadita in diverse occasioni pubbliche, annuncia il sostegno alla sua candidatura alla Presidenza della Provincia di Cosenza. L’obiettivo - ha scritto Lettieri nella nota che divulgato - è avviare un profondo rilancio della Provincia, con interventi urgenti e prioritari per porre fine allo stato di degrado in cui versano le strade provinciali, garantire scuole sicure e una pianificazione scolastica che rispetti le esigenze del territorio e delle famiglie. Come sempre lavoreremo fino all’ultimo momento per costruire un consenso più ampio possibile».

La mozione “Riparte da Noi” del Pd provinciale: «Caruso si è autocandidato»

«Il modo come Franz Caruso ha annunciato, stamani sulla stampa, la propria candidatura alla presidenza della provincia è la prova che l'alleanza di centrosinistra non ha ancora compiuto e deliberato alcuna scelta. A conferma di ciò c'è intanto il comunicato stampa apparso subito dopo a firma di "Alleanza Verdi e Sinistra", che propone la candidatura di Flavio Stasi come scelta di superamento di ogni autocandidatura. Ma è la stessa dichiarazione di Franz Caruso che conferma la mancata decisione del tavolo di coalizione, dal momento che egli stesso non indica quali siano i partiti che l'avrebbero indicato e sostenuto. Tra questi non c'è certo il PD: nessun organismo dirigente abilitato statutariamente a decidere, né la direzione o l'assemblea provinciale, è stato finora convocato per dare mandato alla commissione nominata dal livello di direzione regionale e nazionale per sostenere la scelta di candidare il sindaco di Cosenza. Quella di Franz Caruso è una autocandidatura non condivisa. È auspicabile, pertanto, che nelle prossime ore sia il PD che la coalizione di centrosinistra possano decidere in trasparenza una candidatura unitaria e condivisa dalle rappresentanze istituzionali territoriali. È abbastanza ovvio che ogni autocandidatura non espressione autentica della volontà della coalizione aprirebbe la strada ad una inevitabile sconfitta del centrosinistra».