Il Comitato politico del PSI della provincia di Cosenza si è riunito nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio alla presenza del segretario regionale Luigi Incarnato e del responsabile nazionale degli Enti Locali Sen. Gerardo Labellarte in rappresentanza della Segreteria nazionale, per esaminare la situazione politica cosentina in vista delle imminenti elezioni provinciali. Al termine della riunione è stato approvato all’unanimità il seguente comunicato:

«Il Partito Socialista Italiano è fortemente impegnato nella ricerca di una candidatura autorevole e unitaria che rappresenti la coalizione di centrosinistra nelle prossime elezioni della provincia di Cosenza. Il centro sinistra ha ottenuto nelle elezioni amministrative e regionali risultati significativi e governa numerosi e importanti comuni della provincia raccogliendo un importante consenso tra i cittadini.

Tutto questo non può essere vanificato per incomprensibili diatribe interne. Occorre che tutte le forze politiche e civiche e tutti gli amministratori forniscano il loro contributo, senza atteggiamenti settari e pregiudiziali, per pervenire ad una scelta condivisa. In questo spirito il PSI è stato sempre ed è tuttora fortemente convinto della necessità di indicare una candidatura autorevole, concordata unitariamente e in grado di rappresentare le esigenze dei cittadini della Provincia ed ha fornito la piena disponibilità di tutti i suoi amministratori ed in particolare quella che è stata offerta alla coalizione dal Sindaco di Cosenza Franz Caruso».