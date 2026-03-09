A rappresentare il comune del Tirreno, la neoconsigliera Caterina Bruno: «Lavoreremo insieme, con impegno e spirito di servizio, per dare risposte concrete e costruire nuove opportunità per le nostre comunità»

Caterina Bruno è il primo consigliere provinciale eletto nella storia del Comune di San Lucido. Un dato che fa riflettere e che segna una tappa importante per la politica locale ed anche per gli equilibri futuri. Ciò che è venuto fuori dalle urne di piazza XV Marzo, probabilmente, ha rappresentato una sorpresa per tanti, ma non per gli addetti ai lavori, che ben conoscono l’impegno e la passione messi in campo, in questi anni, dalla Bruno. Una presenza costante sul territorio.

Un punto di riferimento serio, silenzioso, ma concreto e forte, per tanti cittadini. Già candidata a sindaco, con l’elezione in consiglio provinciale, tra le fila di Forza Italia, Caterina Bruno segna un passaggio di non poco conto, che la proietta tra gli amministratori della provincia più estesa della Calabria. «Sono stata eletta in Consiglio Provinciale. Un’emozione forte, indescrivibile» - le prime parole della Bruno, che ha proseguito: «Sarò al fianco del nuovo presidente Biagio Faragalli e di tutta la squadra del centrodestra, chiamata al non facile compito di governare questo importante ente sovracomunale».

Da qui, i ringraziamenti a chi l’ha accompagnata e sostenuta in questa avventura: «Voglio ringraziare di vero cuore le amministratrici e gli amministratori che mi hanno sostenuta e che hanno creduto nel nostro progetto politico. Il vostro sostegno è stato fondamentale! Un grazie sincero all’On. Antonio De Caprio ed all’On. Andrea Gentile, che mi sono stati vicini con concretezza e vera amicizia». Ed ancora: «Sono stata chiamata a svolgere un ruolo di grande responsabilità e lo farò garantendo ciò che ha sempre animato il mio impegno in politica: passione, competenza e tanto, tanto amore per il nostro territorio.

Avrò modo di essere presente su tutta la nostra provincia, facendo mie le vostre istanze, le vostre richieste, le vostre esigenze. Lavoreremo insieme, con impegno e spirito di servizio, per dare risposte concrete e costruire nuove opportunità per le nostre comunità».