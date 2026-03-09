«I migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, amministratore capace, lungimirante e profondamente legato al territorio».

Con queste parole la consigliera regionale Rosaria Succurro, esponente della lista Occhiuto Presidente ed ex presidente della Provincia di Cosenza, commenta l’esito delle elezioni provinciali che hanno portato alla guida dell’ente Faragalli.

Secondo Succurro, l’elezione del nuovo presidente rappresenta «il risultato di un percorso condiviso sin dall’inizio della sua candidatura» e conferma, a suo avviso, «l’ennesima vittoria netta del centrodestra, una coalizione solida, coesa e credibile».

«Gli amministratori della provincia di Cosenza – sottolinea la consigliera regionale – hanno scelto con chiarezza la strada della continuità amministrativa, premiando il buon governo espresso negli ultimi quattro anni».

Per Succurro, il risultato elettorale conferma inoltre «la capacità di governo e di cambiamento del centrodestra nella provincia di Cosenza e più in generale in tutta la Calabria», grazie, aggiunge, «a una classe dirigente unita, affidabile e radicata nei territori».

La consigliera si dice convinta che il nuovo presidente saprà proseguire il percorso avviato. «Sono certa – afferma – che Biagio Faragalli porterà avanti con competenza, concretezza e visione il lavoro già intrapreso, nell’interesse delle comunità della provincia e degli amministratori locali che ogni giorno operano con impegno e responsabilità».

Nel finale della nota non manca un passaggio politico rivolto agli avversari. «La grande affermazione del centrodestra – conclude Succurro – dimostra che chi sperava di cambiare questo paradigma è rimasto deluso. A chi ha perso la sfida elettorale consiglio di dedicare più attenzione alla città capoluogo, che ha bisogno di energie e di buona amministrazione, invece di occuparsi dei conti di casa altrui dimenticando quelli di casa propria».