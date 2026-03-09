Per ciò che concerne i candidati presidente, Faragalli ha ragiunto 46.123 voti ponderati pari al 49,18%, mentre Caruso ha ottenuto 44.753 voti ponderati pari al 47,76%.

Le elezioni per la Provincia di Cosenza consegnano una fotografia politica estremamente equilibrata. Il sistema del voto ponderato, che attribuisce un peso diverso alle preferenze espresse da sindaci e consiglieri comunali in base alla popolazione dei comuni, ha restituito un quadro competitivo fino all’ultimo.

Il risultato complessivo vede un confronto molto serrato. Caruso ottiene 44.753 voti ponderati pari al 47,76%. Faragalli raggiunge 46.123 voti ponderati pari al 49,18%. Una distanza minima che dimostra quanto il territorio provinciale sia oggi politicamente diviso e quanto ogni amministrazione locale abbia inciso nel determinare l’esito finale.

Il risultato delle liste

Analizzando i dati delle liste emerge una competizione articolata tra partiti tradizionali e aggregazioni civiche. Forza Italia si afferma come prima lista assoluta con 34.303 voti ponderati. Segue Provincia Democratica con 31.137 voti ponderati. La lista civica Ad Maiora ottiene 20.650 voti ponderati. Chiude Insieme per la Provincia – Liste civiche unite con 5.456 voti ponderati. Il quadro conferma un equilibrio tra area moderata e area progressista, con il peso decisivo delle amministrazioni civiche.

Forza Italia: Turano il più votato

Nella lista Forza Italia – Berlusconi Presidente il candidato più votato è Giuseppe Turano. Di seguito la classifica dei candidati e voti ponderati:

Giuseppe Turano 6.331 voti ponderati – 18,46%

6.331 voti ponderati – 18,46% Silvio Geraldo Cascardo 5.291 voti – 15,42%

5.291 voti – 15,42% Gabriella Luciani 4.902 voti – 14,29%

4.902 voti – 14,29% Luigi Garofalo 4.524 voti – 13,19%

4.524 voti – 13,19% Caterina Bruno 3.729 voti – 10,87%

3.729 voti – 10,87% Pietro Lucisano 3.379 voti – 9,85%

3.379 voti – 9,85% Gerardo Molinaro 3.016 voti – 8,79%

3.016 voti – 8,79% Marco Tarsitano 1.485 voti – 4,33%

1.485 voti – 4,33% Luca Gencarelli 930 voti – 2,71%

930 voti – 2,71% Tiziana Battafarano 512 voti – 1,49%

512 voti – 1,49% Emanuela Altomare 20 voti – 0,06%

20 voti – 0,06% Lucia Nigro 0 voti

Provincia Democratica: Di Natale guida la lista

La lista Provincia Democratica totalizza 31.137 voti ponderati. Il candidato più votato risulta Graziano Di Natale. Di seguito la classifica dei candidati e voti ponderati:

Graziano Di Natale 5.005 voti ponderati – 16,07%

5.005 voti ponderati – 16,07% Antonio Uva 4.818 voti – 15,47%

4.818 voti – 15,47% Giuseppe Ciacco 4.614 voti – 14,82%

4.614 voti – 14,82% Francesco Beltrano 3.230 voti – 10,37%

3.230 voti – 10,37% Daniele Sisca 2.997 voti – 9,63%

2.997 voti – 9,63% Biancamaria Rende 2.868 voti – 9,21%

2.868 voti – 9,21% Massimiliano Vaccaro 2.570 voti – 8,25%

2.570 voti – 8,25% Chiara Penna 2.463 voti – 7,91%

2.463 voti – 7,91% Luca Lepore 2.318 voti – 7,44%

2.318 voti – 7,44% Assunta Mascaro 44 voti

44 voti Daniela Puzzo 0 voti

0 voti Antonietta D’Angelis 0 voti

Ad Maiora: De Lorenzo domina la lista

La lista civica Ad Maiora raccoglie 20.650 voti ponderati. Il candidato più votato è Antonino De Lorenzo. Di seguito la classifica dei candidati e voti ponderati:

Antonino De Lorenzo 5.871 voti ponderati – 28,43%

5.871 voti ponderati – 28,43% Federico Belvedere 5.348 voti – 25,90%

5.348 voti – 25,90% Pasquale De Franco 4.244 voti – 20,55%

4.244 voti – 20,55% Fabrizio Fabiano 3.476 voti – 16,83%

3.476 voti – 16,83% Vincenzo Ventura 1.410 voti – 6,83%

1.410 voti – 6,83% Antonietta Leone 90 voti – 0,44%

90 voti – 0,44% Elisa Selvaggi 0 voti

0 voti Miriam Lospennato 0 voti

0 voti Rosita Manfredi 0 voti

Insieme per la Provincia: Capalbo primo

La lista Insieme per la Provincia – Liste civiche unite ottiene 5.456 voti ponderati. Il candidato più votato è Pino Capalbo. Di seguito la classifica dei candidati e voti ponderati:

Pino Capalbo 3.055 voti ponderati – 55,99%

3.055 voti ponderati – 55,99% Giuseppe Ramundo 2.020 voti – 37,02%

2.020 voti – 37,02% Ernesto Zagotta 190 voti – 3,48%

190 voti – 3,48% Walter Aloise 0 voti

0 voti Ines Straface 0 voti

Concetta De Paola 0 voti

0 voti Rosa Minervini 0 voti

Il peso del voto ponderato

Il sistema elettorale provinciale assegna un valore diverso alle preferenze in base alla popolazione dei comuni. Le fasce demografiche utilizzate sono: fascia azzurra; fascia arancione; fascia grigia; fascia rossa; fascia verde. Ogni fascia applica un indice di ponderazione che moltiplica il peso dei voti espressi dagli amministratori locali. Questo meccanismo spiega perché il numero reale delle preferenze non coincide con il totale dei voti ponderati che determinano l’elezione dei consiglieri provinciali.

Una provincia politicamente divisa

Il voto provinciale conferma una dinamica già evidente negli ultimi anni. La provincia di Cosenza resta uno dei territori più competitivi della Calabria dal punto di vista politico. Il risultato finale evidenzia un equilibrio tra schieramenti e il peso crescente delle liste civiche e delle leadership locali. La vera partita, ancora una volta, si è giocata nei comuni e nella capacità dei candidati di mobilitare sindaci e consiglieri comunali, i grandi elettori di questa consultazione.