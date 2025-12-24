«Ci preme significare quanto segue: nessuno ci ha sottoposto il documento dei capigruppo di maggioranza per la firma, quindi non abbiamo avuto la possibilità di considerare di firmarlo. Resta agli atti che ieri abbiamo votato in Capigruppo per l’ok alle variazioni e al rimando del bilancio, allo stesso modo degli altri capigruppo di maggioranza». Lo rendono noto Daniela Puzzo e Francesco Gigliotti in riferimento al nostro articolo di ieri pomeriggio sui retroscena seguiti alla conferenza dei capigruppo al Comune di Cosenza.

«Per essere considerati fuori dalla maggioranza occorre una dichiarazione o un voto in tal senso, cosa finora mai avvenuta - aggiungono -. Ci auguriamo che tale mancata richiesta di firma sia dovuta ad una distrazione poiché diversamente sarebbe grave, da parte di qualcuno, considerarci di fatto fuori dalla maggioranza. Come consiglieri comunali, cogliamo l’opportunità di sottolineare che la nostra presenza in Consiglio é espressione di una rappresentanza civica e sociale che ha una propria ed autonoma soggettiva politica e che come tale, intende agire sia nella conferenza dei capigruppo, nelle commissioni e in consiglio comunale».

Puzzo e Gigliotti poi mandano un messaggio al resto della compagine che sostiene l’azione amministrativa di Franz Caruso. «Sia chiaro che se nella riunione annunciata dal documento firmato dai capigruppo di maggioranza, non dovessimo avere riconosciuta cittadinanza politica e quindi, pertanto, non essere invitati a partecipare, per quanto ci riguarda ci autodetermineremo a prescindere da ogni appartenenza agli schieramenti politici che attualmente si prefigurano in coniglio comunale».