«Soltanto attraverso coesione, senso delle istituzioni e responsabilità politica sarà possibile continuare a lavorare per il bene della città»

I capigruppo di Maggioranza a Palazzo dei Bruzi esprimono la loro piena e convinta vicinanza al Sindaco di Cosenza, rinnovando il totale supporto politico e istituzionale all’azione di governo della città portata avanti con rigore, determinazione, responsabilità e visione di Franz Caruso.

In un contesto amministrativo complesso, che ha richiesto e continua a richiedere scelte ponderate e un forte senso delle istituzioni, i gruppi di maggioranza sottolineano l’importanza della compattezza e dell’unità attorno alla figura del Sindaco, riconoscendone il ruolo centrale di guida dell’Amministrazione comunale, improntata non alla logica dell’“uomo solo al comando”, ma al valore del lavoro di squadra.

«Un’azione – affermano i capigruppo – costantemente orientata alla tutela dell’interesse pubblico, al risanamento dell’Ente e allo sviluppo e alla crescita complessiva del territorio. Il lavoro svolto fino ad oggi dall’Amministrazione comunale è stato caratterizzato da un impegno quotidiano volto a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, a rafforzare i servizi essenziali e a promuovere interventi strategici per il rilancio economico, sociale e infrastrutturale della città.

Un percorso che, pur nella complessità delle criticità ereditate e delle difficoltà congiunturali, sta producendo risultati significativi e pone basi solide per il futuro di Cosenza. Consapevoli della necessità di rafforzare lungo questa direttrice l’azione di governo portata avanti dal sindaco Franz Caruso torneremo in aula il prossimo 30 dicembre per l’approvazione delle variazioni di bilancio, al fine di garantire un esame attento e consapevole di uno strumento fondamentale per la programmazione dell’Ente».

Nel ribadire la piena lealtà al mandato elettorale ricevuto, infine, i capigruppo di Maggioranza confermano la volontà di proseguire con determinazione nell’attuazione del programma amministrativo condiviso, sostenendo con convinzione l’operato del Sindaco Franz Caruso e dell’intera Giunta comunale. Solo attraverso coesione, senso delle istituzioni e responsabilità politica sarà possibile continuare a lavorare per il bene della città e costruire una prospettiva di sviluppo duratura per Cosenza e i suoi cittadini.

I capigruppo di maggioranza, infine, hanno annunciato una prossima riunione dell’intera maggioranza consiliare allargata ai rappresentanti dei partiti che sostengono la stessa, da organizzare e convocare subito dopo le festività natalizie e di fine anno, per la definizione ed rilancio della programmazione politico/amministrativa da porre in essere fino alla scadenza naturale della sindacatura del 2027.