Emergono retroscena significativi dalla conferenza dei capigruppo tenuta questa mattina al Comune di Cosenza con Franz Caruso che, facendosi sentire da decine di consiglieri e dipendenti invitati nel Salone di rappresentanza per un brindisi natalizio, ha minacciato di dimettersi. Il punto è sempre lo stesso: il Bilancio che sarà ripresentato nel consiglio comunale del 30 dicembre insieme alle variazioni, queste sì impellenti e da approvare entro la notte di San Silvestro.

Il finale della storia è ancora da scrivere, nel mentre è stato partorito un documento condiviso a firma di 5 capigruppo di maggioranza che nel corso dei mesi hanno perso (momentaneamente?) Puzzo e Gigliotti. I due, eletti tra le liste di De Cicco, cammin facendo si sono avvicinati molto al presidente Mazzuca. Ora si mostrano autonomi e hanno preferito non sottoscrivere la nota. Per entrare nel dettaglio, però, bisogna partire da ieri sera: da una riunione convocata dall’ancora segretario provinciale del Pd Matteo Lettieri.

Respinto lo scalpo di Alimena

Il numero uno della Federazione alle 17.30 ha incontrato i componenti del gruppo consiliare del PD in Comune e quelli di Democrazia e Partecipazione (Graziadio, Tinto e Trecroci). Questi ultimi hanno chiesto che si mettesse in discussione il ruolo di capogruppo di Francesco Alimena, ufficialmente influenzato e non presente all’ultima assise. Il tentativo è stato respinto perché da un anno esatto appartenenti ad un gruppo differente. Da quanto trapelato, inoltre, lo stesso Alimena ha preannunciato a Lettieri, su cui pende lo spettro di una mozione di sfiducia, l’intenzione di valutare il da farsi in consiglio a margine di una riunione di maggioranza chiesta a Caruso. In quel contesto, per conto del circolo “Marica Zuccarelli” a cui fa riferimento, si chiederà in modo ufficiale la rimodulazione della giunta per quanto già espresso a più riprese. Una volta terminato il confronto, a cui verranno invitati anche Lettieri e Caligiuri, si trarranno le dovute conclusioni.

La conferenza dei capigruppo di oggi

Questa mattina è toccato a Mazzuca ospitare tutti i capigruppo per porre le basi del nuovo pubblico consesso di martedì prossimo. Gli ultimi ordini del giorno, per i quali sono saltati i numeri per l’approvazione, da regolamento dovranno essere riproposti nonostante il Governo abbia dato agli Enti locali più tempo (fino al 28 febbraio, ndr). Su proposta di Antonietta Cozza (presente per conto del gruppo Franz Caruso Sindaco in sostituzione di Ivan Commodaro) saranno trattate solo le questioni per le quali sussiste una decadenza entro fine anno e di rinviare la discussione sul Bilancio di previsione a gennaio.

Questo gentleman agreement tra le parti non è stato affatto gradito dal primo cittadino che non ha nascosto l’indisposizione per come siano andate le cose. Lo ha fatto davanti a consiglieri e dipendenti che hanno ascoltato tutte le sue rimostranze. Ieri mattina in conferenza stampa e stamattina in diretta da LaC ha evidenziato che non nutre preoccupazioni per la tenuta della sua maggioranza, ma che se dovessero sorgere le affronterà di petto. Anche, ha detto, firmando le dimissioni. Ma l’impressione è che Caruso non voglia farsi dettare la linea da nessuno. Tantomeno da chi lo punzecchia ormai da quasi un anno.

La precisazione di Antonietta Cozza

«Oggi, nel corso della commissione dei capigruppo, ho sostituito il mio capogruppo. In quella sede, in modo responsabile e condiviso, è stata assunta la decisione di rinviare la discussione delle pratiche di bilancio, esclusivamente per consentire ulteriori e necessari approfondimenti. È doveroso chiarire, senza possibilità di interpretazioni strumentali, che il rinvio non è stato una mia iniziativa personale, ma una scelta condivisa con tutti i capigruppo e con il Presidente del Consiglio. Sottolineando che, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, noi, gruppo consiliare Franz Caruso Sindaco, siamo pronti a votare il bilancio anche domani mattina, perché ci identifichiamo perfettamente nell'azione amministrativa del nostro Sindaco».