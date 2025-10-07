«Al termine di questa tornata elettorale Regionale, che ci ha visti ancora una volta protagonisti, è opportuno effettuare un’ analisi dei risultati ottenuti dal nostro partito nel Comune di Rende. Forti dei risultati nelle ultime elezioni regionali e preso atto del consenso ricevuto alle ultime amministrative, possiamo affermare con molta soddisfazione che Fratelli d’Italia a Rende ha ottenuto una notevole crescita nei consensi, attestandosi al 9,25%, percentuale che va oltre l’ultima tornata regionale con un incremento di ben oltre 3 punti percentuali». È quanto dichiara Loredana Pastore, presidente di Fratelli d’Italia a Rende.

«Superata anche la soglia di consensi, già elevata, ottenuta nelle ultime amministrative, infatti con 1395 voti Fratelli d’Italia è tra i primi tre partiti più votati nella coalizione di centro destra a Rende. Un grazie a tutti rendesi che si sono recati alle urne per esprimere la loro preferenza verso il nostro partito, con un affluenza del 52,51% (oltre la media regionale) i rendesi hanno premiato anche Fratelli d’Italia dimostrando attenzione e partecipazione alla vita politica.

Un risultato che non ci sorprende, perché frutto di un lavoro incessante che continua senza sosta quotidianamente dentro e fuori il circolo cittadino. Infatti, il circolo rendese, è già a lavoro a nuove iniziative da mettere in campo sul territorio ed è sempre aperto a nuovi contribuiti da parte di chiunque voglia impegnarsi per il bene del territorio e con gli ideali che Fratelli d’Italia porta avanti con forte spirito di squadra. Un forte augurio di buon lavoro va ai nostri due esponenti eletti nella nostra circoscrizione, che si attestano anche come i due più votati di FdI a Rende, Angelo Brutto e Luciana De Francesco, da sempre al fianco del nostro circolo territoriale».