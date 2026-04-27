La Regione Calabria torna ad assumere dirigenti con un concorso pubblico aperto all’esterno dopo quasi vent’anni. Nella sede della Giunta regionale si è tenuta oggi la cerimonia ufficiale di firma del contratto di Barbara Aversa, per l’Area Amministrativa, ed Emerenziana Romeo, per l’Area Tecnica, entrambe assunte a tempo pieno e indeterminato.

Alla firma erano presenti l’assessore al Dipartimento Valorizzazione del Capitale Umano, Antonio Montuoro, la dirigente generale Marina Petrolo e la dirigente di settore Roberta Cardamone. L’iniziativa viene presentata dall’amministrazione regionale come un passaggio simbolico e operativo dentro un più ampio percorso di rafforzamento e rinnovamento della macchina burocratica.

Il primo concorso aperto all’esterno dopo quasi vent’anni

Il dato politico e amministrativo più rilevante è proprio questo: si tratta del primo concorso pubblico per dirigenti aperto all’esterno bandito dalla Regione Calabria dopo quasi vent’anni. L’ultima procedura di questo tipo risaliva infatti al 2005, mentre le relative assunzioni erano state effettuate nel dicembre 2008.

La firma dei contratti di Barbara Aversa ed Emerenziana Romeo viene dunque letta come la riattivazione di un canale di accesso esterno alla dirigenza regionale, rimasto bloccato per un lungo arco di tempo.

Montuoro: «Riaperto l’accesso al merito»

Nel commentare la sottoscrizione dei contratti, l’assessore Antonio Montuoro ha collegato il momento al percorso di rigenerazione amministrativa voluto dalla Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto.

«Oggi – ha dichiarato l’assessore Antonio Montuoro – celebriamo il coronamento di un percorso di rigenerazione voluto dal Presidente Occhiuto e da questa Giunta. Con il piano assunzionale (Delibera 317/2024), abbiamo riaperto le porte della Regione al merito, interrompendo un blocco che durava dal 2008».

Le parole dell’assessore danno il senso politico dell’operazione: non una semplice firma di contratti, ma il segnale di una ripresa del reclutamento dirigenziale attraverso procedure concorsuali aperte.

I numeri del concorso per l’Area Amministrativa e Tecnica

Il concorso, affidato al Formez sulla base di una specifica convenzione, ha fatto registrare una partecipazione significativa.

Per l’Area Amministrativa sono stati 391 i candidati. Al termine della selezione, gli idonei sono risultati 11, con Barbara Aversa prima in graduatoria.

Per l’Area Tecnica, invece, i candidati sono stati 166. La graduatoria finale ha individuato 5 idonei, tra i quali è risultata vincitrice Emerenziana Romeo.

Si tratta di numeri che la Regione utilizza per sottolineare l’interesse suscitato dalla procedura e il carattere competitivo della selezione.

Nel piano 2026 previsto lo scorrimento delle graduatorie

L’assunzione delle due nuove dirigenti non esaurirebbe il percorso già impostato dalla Regione. Secondo quanto comunicato, nel Piano Assunzionale 2026 è infatti già previsto lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di ulteriori dirigenti.

È un elemento che lascia intendere la volontà di proseguire lungo la strada del rafforzamento dell’organico dirigenziale, utilizzando anche la platea degli idonei emersa da questa procedura concorsuale.

«Una burocrazia moderna per le sfide del futuro»

Nella chiusura del suo intervento, Montuoro ha indicato l’obiettivo generale che la Regione lega a questo percorso. «L’obiettivo – ha concluso Montuoro – è assicurare alla Calabria una burocrazia moderna e capace di affrontare le sfide del futuro».