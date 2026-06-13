Grande partecipazione, gioia e sorrisi ieri, venerdì 12 giugno, in aula Caldora per la conclusione delle procedure elettorali riguardanti le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione, al Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ai Consigli di Corso di Studio, ai Comitati Tecnico-Scientifici delle Biblioteche Interdipartimentali o di Area, ai Consigli delle Scuole di Specializzazione e ai Collegi di Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria.

Una campagna elettorale storica quella svoltasi tra i cubi dell’Ateneo, che ha registrato un dato record di affluenza di 11657 votanti a fronte di 51 liste presentate e 1654 candidati. Dati incredibili e ben al di sopra della media nazionale certificati dalla presenza stessa del Magnifico Rettore Gianluigi Greco alla proclamazione: «voi oggi non siete un’altra parte rispetto all’università, non siete un’altra parte rispetto a me, non siete un’altra parte rispetto ai senatori. Voi siete esattamente l’università».

Grande rilievo per chi ha sostenuto la prova elettorale più ardua e intensa, ovvero tutti coloro che hanno corso per le cariche agli organi maggiori: Consiglio d’Amministrazione, Senato Accademico, Nucleo di Valutazione e Comitato per lo Sport Universitario. Per i vincitori, infatti, la governance dell’Unical ha predisposto un momento fuori programma di premiazione. Sono state offerte in dono, con gli auspici di un buon lavoro, spille raffiguranti il logo dell’università a rimarcare quanto questi studenti e studentesse ad oggi siano parte integrante dei processi decisionali dell’ateneo.

Tre le liste in campo che hanno espresso candidati agli organi comuni: “NOVA”, “Prospettiva” e “Athena-Rèf”. Al Consiglio d’Amministrazione conquistano i due seggi disponibili Nicola Ciconte (3123 voti) per lista “NOVA” e Enrico Lia (2131 voti) per lista “Prospettiva”.

Colpo grosso al Senato Accademico per lista “NOVA”, che centra tre seggi su quattro con l’elezione di Alessandro Mamone (3069 voti), Ferdinando Fazio (969 voti), Michele Di Puppo (653 voti). L’ultimo seggio lo conquista lista “Prospettiva”, che elegge Teresa Scerbo (1645 voti), la prima donna senatrice nella storia dell’Università della Calabria.

Ancora lista “NOVA” centra tutti gli altri seggi disponibili: l’unico posto per il Nucleo di Valutazione viene assegnato a Nicola Motta (4711 voti), mentre al Comitato per lo Sport Universitario salgono Giuseppe Cristaldi (3105 voti) e Marco Betrò (1805). A secco per quanto concerne gli organi principali la lista Athena-Rèf, compagine storica della politica universitaria rendese.

A commentare i risultati del percorso elettorale appena concluso sono stati i due neoeletti al Consiglio d’Amministrazione. Nicola Ciconte riferisce: «Per il secondo mandato consecutivo, Lista Nova si conferma la prima forza studentesca dell’Unical. Un risultato che ci rende orgogliosi e che ci affida una grande responsabilità nei confronti degli studenti che hanno scelto di sostenerci. Sono onorato di essere stato eletto nel Consiglio di Amministrazione nelle file di Lista Nova che conferma il proprio ruolo centrale nell’Ateneo grazie agli importanti risultati ottenuti in tutti gli organi di rappresentanza. Il consenso ricevuto da oltre 5.000 studenti è il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e uno stimolo a fare ancora di più. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni che compongono Lista Nova, ai candidati e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato con impegno e passione.

Un grande in bocca al lupo a tutti gli eletti: sono certo che sapranno rappresentare al meglio la comunità studentesca. Da oggi inizia una nuova fase, continuando a rappresentare al meglio le esigenze degli studenti. Auguro buon lavoro a tutti i nuovi eletti e le nuove elette delle altre compagini».

Enrico Lia dichiara: «Oggi è un giorno davvero emozionante. Insieme a me, molte studentesse e molti studenti sono stati proclamati nei diversi organi di rappresentanza della nostra università. È forte, in me, il senso di responsabilità: siederò in uno degli organi più rilevanti dell’ateneo e in esso farò di tutto perché la voce di tutte le studentesse e di tutti gli studenti venga ascoltata.

Quasi tremila persone hanno scelto i candidati e le idee di lista Prospettiva e, quotidianamente, lavorerò -insieme alle rappresentanti e ai rappresentanti eletti negli altri organi- affinché il nostro programma, che abbiamo esposto nelle aule durante la campagna elettorale, venga realizzato: ci occuperemo della tutela del diritto allo studio, del benessere psico-fisico della platea studentesca, di trasporti, di internazionalizzazione, di vivibilità del campus e di tutti quegli elementi che, insieme, costituiscono la “realtà universitaria”.

Concludo ringraziando tutte le persone che costituiscono lista Prospettiva, per la stima e la fiducia tributatami, e tutte le studentesse e tutti gli studenti che hanno permesso, supportandomi, la mia elezione. Con sincerità, inoltre, voglio augurare un buon lavoro alle neoelette e ai neoeletti tra le fila delle altre liste che hanno partecipato alle elezioni. Grazie».

Il Consiglio degli Studenti Con la proclamazione ufficiale, si costituisce formalmente anche il Consiglio degli Studenti, ovvero l’organo composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze negli organi maggiori (ad eccezione del Nucleo di Valutazione) e da tutti i rappresentanti eletti nei Consigli di Dipartimento dell’Università. Il Consiglio, come indicato dall’art. 2.10 dello statuto, ha il compito di: avanzare proposte ai Dipartimenti e al Senato Accademico in merito alla organizzazione della didattica e alla sua qualità; esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull’organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto allo studio e sull’organizzazione del tutorato; formulare proposte al Rettore per la redazione del Bilancio di previsione dell’Università della Calabria; formulare proposte e concorrere all’organizzazione delle attività del tempo libero nell’ambito del Centro Residenziale e dei Centri sportivi; concorrere all’organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismi universitari; esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti generali e particolari dell’Università della Calabria.

Ecco la lista dei rappresentati eletti nei Consigli di Dipartimento dell’Università:

Raffaella Ionadi preferenze 180

Marco Mazzotta preferenze 98

Angelo Perri preferenze 54

Sara D'Agostino preferenze 44

Vincenza Chiara Garofalo preferenze 42

Angelo Chimento preferenze 3

Gaia Marchio preferenze 34

Marco Ronzoni preferenze 18

Francesca Molinari preferenze 141

Susanna Abbruzzese preferenze 89

Antonia Del Vecchio preferenze 83

Cristiano Ceravolo preferenze 39

Maria Francesca D'Adamo preferenze 104

Mario Oliverio preferenze 103

Marika De Grazia preferenze 47

Angelo Oranges preferenze 166

Letizia Sguglio preferenze 150

Pierpaolo Bartolomeo preferenze 141

Ernesto Davide Infusino preferenze 132

Matteo Gasparro preferenze 107

Sharon Pia Frattolillo preferenze 106

Rosabea Iulianello preferenze 82

Nathan Sbabo preferenze 70

Ludovica Cimino preferenze 65

Veronica Granata preferenze 40

Gabriele Sferrazzo preferenze 37

Francesco Carmelo Arturi preferenze 21

Costantino Capizzano preferenze 20

Michele Pisculli preferenze 18

Francesco Pio Guarnaccia preferenze 0

Antonio Carnovale Scalzo preferenze 152

Alessio Saraco preferenze 115

Davide Giuseppe Gentile preferenze 104

Walter Ugo Tassone preferenze 236

Vincenzo Prochilo preferenze 159

Mattia Saverio Iozzi preferenze 131

Bogdan Angelica Frusineanu preferenze 106

Gabriele Francesco Arconti preferenze 32

Consolato Foti preferenze 23

Gianmarco Profiti preferenze 160

Greta Morabito preferenze 126

Davide Pio Scicchitano preferenze 101

Aya Maniani preferenze 86

Andrea Lamanna preferenze 83

Luigi Francesco Maria D'Alessandro preferenze 69

Rihame Chattabi preferenze 46

Francesco Vecchio preferenze 84

Edoardo Coscarella preferenze 1

Giuseppe Aurelio preferenze 579

Carlo Bolognino preferenze 81

Danilo Colosimo preferenze 91

Anita Mandica preferenze 53

Gabriele Cannizzaro preferenze 294

Alberto Rizzo preferenze 245

Giuseppe Cristaldi preferenze 165

Antonio Talarico preferenze 129

Samuel Francesco Junior Mazzullo preferenze 123

Carlo Carlini preferenze 142

Ludovica Caruso preferenze 120

Ilenia Plastino preferenze 81

Ferdinando Spadea preferenze 60

Giorgia Aloia preferenze 234

Davide Seminara preferenze 135

Michael Abbruzzo preferenze 125

Giuseppe Mazzù preferenze 114