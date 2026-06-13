I rappresentanti eletti, riuniti nell’aula Caldora, rimarranno in carica per il biennio 2026-2028. Presente alla proclamazione anche il Magnifico Rettore Gianluigi Greco
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Grande partecipazione, gioia e sorrisi ieri, venerdì 12 giugno, in aula Caldora per la conclusione delle procedure elettorali riguardanti le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione, al Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli di Dipartimento, alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ai Consigli di Corso di Studio, ai Comitati Tecnico-Scientifici delle Biblioteche Interdipartimentali o di Area, ai Consigli delle Scuole di Specializzazione e ai Collegi di Dottorato di Ricerca dell’Università della Calabria.
Una campagna elettorale storica quella svoltasi tra i cubi dell’Ateneo, che ha registrato un dato record di affluenza di 11657 votanti a fronte di 51 liste presentate e 1654 candidati. Dati incredibili e ben al di sopra della media nazionale certificati dalla presenza stessa del Magnifico Rettore Gianluigi Greco alla proclamazione: «voi oggi non siete un’altra parte rispetto all’università, non siete un’altra parte rispetto a me, non siete un’altra parte rispetto ai senatori. Voi siete esattamente l’università».
Grande rilievo per chi ha sostenuto la prova elettorale più ardua e intensa, ovvero tutti coloro che hanno corso per le cariche agli organi maggiori: Consiglio d’Amministrazione, Senato Accademico, Nucleo di Valutazione e Comitato per lo Sport Universitario. Per i vincitori, infatti, la governance dell’Unical ha predisposto un momento fuori programma di premiazione. Sono state offerte in dono, con gli auspici di un buon lavoro, spille raffiguranti il logo dell’università a rimarcare quanto questi studenti e studentesse ad oggi siano parte integrante dei processi decisionali dell’ateneo.
Tre le liste in campo che hanno espresso candidati agli organi comuni: “NOVA”, “Prospettiva” e “Athena-Rèf”. Al Consiglio d’Amministrazione conquistano i due seggi disponibili Nicola Ciconte (3123 voti) per lista “NOVA” e Enrico Lia (2131 voti) per lista “Prospettiva”.
Colpo grosso al Senato Accademico per lista “NOVA”, che centra tre seggi su quattro con l’elezione di Alessandro Mamone (3069 voti), Ferdinando Fazio (969 voti), Michele Di Puppo (653 voti). L’ultimo seggio lo conquista lista “Prospettiva”, che elegge Teresa Scerbo (1645 voti), la prima donna senatrice nella storia dell’Università della Calabria.
Ancora lista “NOVA” centra tutti gli altri seggi disponibili: l’unico posto per il Nucleo di Valutazione viene assegnato a Nicola Motta (4711 voti), mentre al Comitato per lo Sport Universitario salgono Giuseppe Cristaldi (3105 voti) e Marco Betrò (1805). A secco per quanto concerne gli organi principali la lista Athena-Rèf, compagine storica della politica universitaria rendese.
A commentare i risultati del percorso elettorale appena concluso sono stati i due neoeletti al Consiglio d’Amministrazione. Nicola Ciconte riferisce: «Per il secondo mandato consecutivo, Lista Nova si conferma la prima forza studentesca dell’Unical. Un risultato che ci rende orgogliosi e che ci affida una grande responsabilità nei confronti degli studenti che hanno scelto di sostenerci. Sono onorato di essere stato eletto nel Consiglio di Amministrazione nelle file di Lista Nova che conferma il proprio ruolo centrale nell’Ateneo grazie agli importanti risultati ottenuti in tutti gli organi di rappresentanza. Il consenso ricevuto da oltre 5.000 studenti è il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e uno stimolo a fare ancora di più. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni che compongono Lista Nova, ai candidati e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato con impegno e passione.
Un grande in bocca al lupo a tutti gli eletti: sono certo che sapranno rappresentare al meglio la comunità studentesca. Da oggi inizia una nuova fase, continuando a rappresentare al meglio le esigenze degli studenti. Auguro buon lavoro a tutti i nuovi eletti e le nuove elette delle altre compagini».
Enrico Lia dichiara: «Oggi è un giorno davvero emozionante. Insieme a me, molte studentesse e molti studenti sono stati proclamati nei diversi organi di rappresentanza della nostra università. È forte, in me, il senso di responsabilità: siederò in uno degli organi più rilevanti dell’ateneo e in esso farò di tutto perché la voce di tutte le studentesse e di tutti gli studenti venga ascoltata.
Quasi tremila persone hanno scelto i candidati e le idee di lista Prospettiva e, quotidianamente, lavorerò -insieme alle rappresentanti e ai rappresentanti eletti negli altri organi- affinché il nostro programma, che abbiamo esposto nelle aule durante la campagna elettorale, venga realizzato: ci occuperemo della tutela del diritto allo studio, del benessere psico-fisico della platea studentesca, di trasporti, di internazionalizzazione, di vivibilità del campus e di tutti quegli elementi che, insieme, costituiscono la “realtà universitaria”.
Concludo ringraziando tutte le persone che costituiscono lista Prospettiva, per la stima e la fiducia tributatami, e tutte le studentesse e tutti gli studenti che hanno permesso, supportandomi, la mia elezione. Con sincerità, inoltre, voglio augurare un buon lavoro alle neoelette e ai neoeletti tra le fila delle altre liste che hanno partecipato alle elezioni. Grazie».
Il Consiglio degli Studenti Con la proclamazione ufficiale, si costituisce formalmente anche il Consiglio degli Studenti, ovvero l’organo composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze negli organi maggiori (ad eccezione del Nucleo di Valutazione) e da tutti i rappresentanti eletti nei Consigli di Dipartimento dell’Università. Il Consiglio, come indicato dall’art. 2.10 dello statuto, ha il compito di: avanzare proposte ai Dipartimenti e al Senato Accademico in merito alla organizzazione della didattica e alla sua qualità; esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull’organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto allo studio e sull’organizzazione del tutorato; formulare proposte al Rettore per la redazione del Bilancio di previsione dell’Università della Calabria; formulare proposte e concorrere all’organizzazione delle attività del tempo libero nell’ambito del Centro Residenziale e dei Centri sportivi; concorrere all’organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismi universitari; esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull’ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti generali e particolari dell’Università della Calabria.
Ecco la lista dei rappresentati eletti nei Consigli di Dipartimento dell’Università:
Raffaella Ionadi preferenze 180
Marco Mazzotta preferenze 98
Angelo Perri preferenze 54
Sara D'Agostino preferenze 44
Vincenza Chiara Garofalo preferenze 42
Angelo Chimento preferenze 3
Gaia Marchio preferenze 34
Marco Ronzoni preferenze 18
Francesca Molinari preferenze 141
Susanna Abbruzzese preferenze 89
Antonia Del Vecchio preferenze 83
Cristiano Ceravolo preferenze 39
Maria Francesca D'Adamo preferenze 104
Mario Oliverio preferenze 103
Marika De Grazia preferenze 47
Angelo Oranges preferenze 166
Letizia Sguglio preferenze 150
Pierpaolo Bartolomeo preferenze 141
Ernesto Davide Infusino preferenze 132
Matteo Gasparro preferenze 107
Sharon Pia Frattolillo preferenze 106
Rosabea Iulianello preferenze 82
Nathan Sbabo preferenze 70
Ludovica Cimino preferenze 65
Veronica Granata preferenze 40
Gabriele Sferrazzo preferenze 37
Francesco Carmelo Arturi preferenze 21
Costantino Capizzano preferenze 20
Michele Pisculli preferenze 18
Francesco Pio Guarnaccia preferenze 0
Antonio Carnovale Scalzo preferenze 152
Alessio Saraco preferenze 115
Davide Giuseppe Gentile preferenze 104
Walter Ugo Tassone preferenze 236
Vincenzo Prochilo preferenze 159
Mattia Saverio Iozzi preferenze 131
Bogdan Angelica Frusineanu preferenze 106
Gabriele Francesco Arconti preferenze 32
Consolato Foti preferenze 23
Gianmarco Profiti preferenze 160
Greta Morabito preferenze 126
Davide Pio Scicchitano preferenze 101
Aya Maniani preferenze 86
Andrea Lamanna preferenze 83
Luigi Francesco Maria D'Alessandro preferenze 69
Rihame Chattabi preferenze 46
Francesco Vecchio preferenze 84
Edoardo Coscarella preferenze 1
Giuseppe Aurelio preferenze 579
Carlo Bolognino preferenze 81
Danilo Colosimo preferenze 91
Anita Mandica preferenze 53
Gabriele Cannizzaro preferenze 294
Alberto Rizzo preferenze 245
Giuseppe Cristaldi preferenze 165
Antonio Talarico preferenze 129
Samuel Francesco Junior Mazzullo preferenze 123
Carlo Carlini preferenze 142
Ludovica Caruso preferenze 120
Ilenia Plastino preferenze 81
Ferdinando Spadea preferenze 60
Giorgia Aloia preferenze 234
Davide Seminara preferenze 135
Michael Abbruzzo preferenze 125
Giuseppe Mazzù preferenze 114