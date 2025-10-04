Nell’ultima seduta, la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco Sandro Principe, ha approvato importanti delibere relative alla bitumazione integrale di strade previa regimazione delle acque, il completamento della bretella interna a nord con conseguenti benefici per il traffico e la viabilità in città.

In particolare: è stato approvato il progetto esecutivo del primo contratto dell’accordo quadro per la manutenzione stradale di arterie cittadine e, precisamente, via Crati, via Busento, via Adige, via Valle del Neto, via Repaci, via Ungaretti, via Quasimodo e via Donizetti.

Detta manutenzione straordinaria proseguirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ed interesserà gradualmente l’intero territorio comunale; è stato dato indirizzo al dirigente di settore LLPP per portare a compimento le migliorie della bretella su via Colombo e apportare modifiche alla viabilità cittadina al fine di decongestionare il traffico a Quattromiglia.

Più nello specifico, verrà consentito il doppio senso di marcia su via Leonardo da Vinci a corsia unica verso la zona industriale per i mezzi pesanti provenienti da via Marconi così da evitare di percorrere via Volta e, quindi, una parte rilevante di Quattromiglia.

Nei pressi del Poliambulatorio verrà nel contempo realizzata una nuova rotatoria con fontana artistica che renderà l’ingresso a nord di Rende più ordinato.

Inoltre, in materia di prevenzione della salute, è stata patrocinata la campagna di sensibilizzazione del "Molto” per un consumo sensato e corretto delle bevande alcoliche in collaborazione con il Sert e la Croce rossa. Gli eventi sul tema si svolgeranno tutti i sabati del mese di ottobre.