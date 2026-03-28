Trasporto pubblico e viabilità, i capigruppo di maggioranza del Comune di Rende intervengono sulle modifiche alle tratte degli autobus e sui cambiamenti alla circolazione cittadina, rispondendo anche alle proteste e alle preoccupazioni espresse da pendolari, lavoratori e studenti.

In una nota, i capigruppo spiegano che le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico rientrano in un piano più ampio di riorganizzazione della circolazione urbana e sono state concordate anche con la Regione. L’obiettivo, spiegano, è migliorare la fluidità del traffico e ridurre la congestione soprattutto nella zona di Quattromiglia, uno dei punti più critici della viabilità cittadina.

Una delle novità riguarda il traffico pesante. Non appena saranno completati i lavori sulla segnaletica in via Maiorana, i mezzi pesanti verranno dirottati sulla bretella che collega via Maiorana a via Cristoforo Colombo, così da convogliare il traffico verso la zona industriale senza attraversare le principali arterie urbane.

Un modello che l’amministrazione intende applicare anche al trasporto pubblico. L’idea, infatti, è quella di far utilizzare agli autobus lo stesso percorso, individuando un unico punto di salita e discesa per i passeggeri all’ingresso e all’uscita della città, in corrispondenza del Parco Giorcelli, in via Leonardo da Vinci.

La decisione arriva anche dopo le proteste e le segnalazioni di molti pendolari che hanno chiesto interventi per migliorare la situazione del trasporto pubblico e della viabilità. I capigruppo di maggioranza chiedono però pazienza ai cittadini, spiegando che ogni cambiamento comporta inevitabilmente una fase iniziale di difficoltà e disagi.

Secondo la maggioranza, le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico fanno parte di un progetto più ampio per rendere il sistema viario della città più efficiente e funzionale rispetto a quello ereditato negli anni precedenti. L’obiettivo, concludono, è arrivare a una circolazione più ordinata, meno congestionata e più sostenibile per chi vive, lavora o studia a Rende.