«In qualità di Segretario regionale di Idm, oltre che di capogruppo in consiglio comunale, in riferimento alle ultime prese di posizione, ritengo necessario precisare con chiarezza la posizione del partito di Italia del Meridione, proprio per non ingenerare confusione nell’opinione pubblica e per evitare ambiguità o malintesi, ribadendo che la posizione del partito, a tutti i livelli, è di pieno, convinto e consapevole sostegno all’Amministrazione guidata da Sandro Principe» così in una nota Emilio De Bartolo, segretario regionale Idm.

«Un’Amministrazione che sta operando in questi mesi in modo estremamente positivo, sia sul piano della programmazione di medio e lungo periodo, sia per quanto riguarda le questioni di immediata concretezza e urgenza. Penso, in particolare, alla rimodulazione dei fondi di Agenda Urbana, al nuovo Ospedale, ai collegamenti infrastrutturali tra lo stesso, l'area universitaria e il futuro svincolo autostradale di Settimo, che in uno con l'avvio delle procedure per la predisposizione del nuovo Psc ,disegnano una visione complessiva di città attrattiva e a misura d'uomo, ma anche alla capacità di aggredire le emergenze, come è per esempio testimoniato, per dirne una, con l'avvio della bitumazione di tante strade della città, che continuerà fino a tutta la primavera del 2026 e che le restituirà finalmente decoro e piena vivibilità.

Una mole di lavoro significativa insomma, che Italia del Meridione sostiene con convinzione, anche attraverso una propria presenza qualificata in Giunta rappresentata dall'Assessore Stefania Belvedere, che sta svolgendo un lavoro prezioso e efficace e grazie all’impegno del consigliere Federico Belvedere e del Segretario cittadino IdM Pino Chiappetta, che ha espresso più volte, in maniera chiara, questa posizione.

In riferimento invece alle ultime sue dichiarazioni, probabilmente formulate in modo affrettato e non comprese adeguatamente, è opportuno precisare che esse si riferivano esclusivamente ad aspetti legati alla tempistiche della realizzazione di una aiuola spartitraffico in Via Kennedy e non all’utilità della stessa, come peraltro riconosciuto dallo stesso segretario cittadino, che giova ricordarlo, sta svolgendo un ottimo lavoro di radicamento e organizzazione del partito sul territorio, contribuendo a rafforzarne la presenza e il dialogo con la comunità. Tutto il partito è dunque impegnato a sostenere con responsabilità e coerenza l’azione dell’Amministrazione di Rende, sostenendo lo sforzo del Sindaco e della Giunta in quello che è un vero e proprio Rinascimento della città.