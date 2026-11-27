La capogruppo M5S–Sinistra per Rende propone parcheggi drenanti e cortili scolastici più verdi contro allagamenti e caldo urbano. Richiesta anche maggiore visibilità per le opposizioni sui canali del Comune

Ridurre le superfici asfaltate e cementificate, realizzare parcheggi drenanti e riportare il verde nei cortili scolastici e nelle aree gioco. Sono gli obiettivi della mozione sulla depavimentazione urbana portata in Consiglio comunale a Rende dal gruppo MoVimento 5 Stelle–Sinistra per Rende, a firma della capogruppo Rossella Gallo.

Secondo quanto riferisce la consigliera, la proposta non ha raccolto il voto favorevole della maggioranza, che ha motivato la propria astensione richiamando gli interventi già realizzati o programmati, tra cui quelli per la gestione delle acque bianche.

La mozione chiede una strategia strutturale per contrastare gli allagamenti e le isole di calore, insieme all’adesione al progetto nazionale “Biofear”, indicato nel documento come strumento per la rinaturalizzazione degli spazi scolastici e delle aree destinate al gioco.

Nel suo intervento, Gallo ha richiamato le segnalazioni ricevute dai consiglieri a metà novembre: fotografie e video di strade allagate, difficoltà nella circolazione e problemi per i pedoni dopo una giornata di pioggia. Episodi che, nella lettura della capogruppo, evidenziano la necessità di adeguare la città agli effetti del cambiamento climatico.

La proposta punta a rendere permeabili alcune superfici urbane, favorendo l’assorbimento dell’acqua nel terreno e limitando l’accumulo di calore. Gallo ha citato esperienze di altre città italiane ed europee, sostenendo che Rende potrebbe avviare un percorso utile all’intera area urbana.

«Gli interventi sulle acque bianche sono importanti, ma non sono in alternativa a quanto proponevamo: la depavimentazione agisce a monte, riducendo l’acqua che finisce nella rete, e affronta anche il problema delle isole di calore», afferma la consigliera.

La critica riguarda quindi la scelta della maggioranza di non sostenere la mozione. «Proprio perché la maggioranza si dichiara attenta alla sostenibilità, ci saremmo aspettati un voto favorevole. Rende è nata come città giardino e oggi avevamo l’occasione di attualizzare quell’identità», aggiunge Gallo.

Il gruppo annuncia che continuerà a occuparsi del tema e solleva anche una questione relativa alla comunicazione istituzionale. M5S–Sinistra per Rende chiede che sui canali social ufficiali del Comune il racconto delle sedute consiliari dia spazio a tutte le forze politiche presenti in Aula, consentendo ai cittadini di conoscere anche le posizioni delle opposizioni.