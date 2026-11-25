Maxi operazione contro la ’ndrangheta e il traffico di stupefacenti. Dalle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 25 novembre, i carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros), coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 persone.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. I destinatari delle misure sono ritenuti appartenenti, a vario titolo, a una presunta associazione dedita al traffico di stupefacenti, il cui scopo sarebbe stato quello di agevolare e finanziare la ’ndrangheta.

Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11 presso il Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.