La titolare ha scoperto il colpo al rientro dalla pausa pranzo, intorno alle 16. I ladri hanno forzato la serratura della porta a vetri, riuscendo a manomettere la saracinesca senza lasciare evidenti tracce del loro passaggio. Indagini affidate alla polizia giudiziaria

Un furto in pieno centro cittadino e in pieno giorno. È quanto accaduto ieri a Cosenza, dove nel mirino dei ladri è finita una parafarmacia situata in viale degli Alimena. A fare la scoperta è stata la titolare dell'attività che, al rientro dalla pausa pranzo, ha trovato la cassa completamente svuotata.

Il colpo sarebbe stato messo a segno tra le 13 e le 16, durante la consueta chiusura pomeridiana dell'esercizio commerciale. La proprietaria, rientrata intorno alle 16 per riprendere il lavoro, inizialmente non avrebbe notato nulla di particolarmente sospetto. I responsabili, infatti, avrebbero agito con una certa abilità, riuscendo ad alzare la saracinesca in ferro e, dopo aver portato a termine il furto, a riabbassarla, così da non destare immediatamente sospetti.

Per entrare nel locale sarebbe stata invece forzata la serratura della porta d'ingresso a vetri, situata subito oltre la saracinesca. Un'azione che lascia ipotizzare una modalità operativa studiata per passare inosservati, nonostante la posizione dell'attività commerciale, affacciata su una strada particolarmente trafficata sia da pedoni sia da automobilisti.

Sul posto, dopo la scoperta del furto, è intervenuta una volante della Polizia. La titolare ha successivamente presentato denuncia negli uffici della Questura e gli accertamenti sono ora affidati alla polizia giudiziaria. Il danno economico è ancora in fase di quantificazione.

A rendere l'episodio ancora più preoccupante è il contesto in cui si è verificato: un furto consumato in pieno giorno, in una zona centrale e considerata generalmente tranquilla, approfittando soltanto della temporanea chiusura dell'attività.

Non mancano, inoltre, le preoccupazioni dei residenti e degli operatori commerciali per le condizioni di sicurezza dell'area. Da tempo sarebbero state segnalate alle istituzioni criticità legate alla scarsa manutenzione del verde, con arbusti imponenti davanti agli esercizi commerciali, e alla quasi totale assenza di illuminazione nelle ore serali.

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori potrebbero esserci le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alle eventuali testimonianze dei residenti del palazzo accanto alla parafarmacia, il cui portone d'ingresso si trova proprio a ridosso dell'attività commerciale.

L'obiettivo è ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare i responsabili di un furto che riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nel centro cittadino di Cosenza.