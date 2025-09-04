Ne ha dato comunicazione oggi il presidente del consiglio Adamo durante l’odierno pubblico consesso.

Colpo di scena durante l’odierno pubblico consesso di Rende. Enrico Monaco, eletto tra fila di Rende Azzurra, la lista civetta di Forza Italia, ha deciso di abbandonare il gruppo originario. Il presidente del Consiglio b ne ha dato comunicazione ad inizio seduta, informando il resto dei consiglieri del suo passaggio nel Gruppo misto. Come noto, Monaco era stato eletto a margine di un riconteggio a scapito di Luigi Marafioti. In Rende Azzurra resta la capogruppo Stafania Galassi.