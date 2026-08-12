Due famiglie riunite nel municipio di Rende per celebrare un compleanno che si è trasformato anche in una nuova giornata di lavoro amministrativo. Il sindaco Sandro Principe ha compiuto 77 anni martedì 11 agosto, circondato dai propri cari, dagli assessori e dal personale comunale.

La festa a sorpresa è stata organizzata dal suo staff e ha coinvolto dipendenti e funzionari rimasti in servizio nonostante le temperature elevate di questi giorni.

«Oggi sono davvero contento di festeggiare con le mie due famiglie: quella che ho creato assieme a mia moglie e la nostra città, a cui mi dedico attraverso l’impegno in Comune», ha dichiarato il primo cittadino.

Un momento privato e istituzionale insieme, durante il quale Principe ha voluto sottolineare il legame con la propria famiglia e con la comunità rendese che è tornato ad amministrare dopo le elezioni comunali del 2025.

Il brindisi con il nipote Federico

Il sindaco ha brindato insieme al nipote Federico, agli assessori e ai lavoratori presenti negli uffici comunali. La breve cerimonia ha rappresentato una pausa dagli impegni dell’amministrazione, proseguiti anche nei giorni immediatamente precedenti Ferragosto.

«Questo è uno dei più bei compleanni che abbia mai celebrato. E credetemi: non ne ho festeggiati pochi», ha commentato Sandro Principe.

Il riferimento ironico all’età ha accompagnato un festeggiamento improntato alla familiarità, condiviso con le persone che affiancano quotidianamente il sindaco nella gestione del Comune.

Approvato il progetto delle bitumazioni

Conclusa la festa, la Giunta comunale è tornata subito al lavoro e ha approvato un provvedimento dedicato alla manutenzione della rete viaria.

L’esecutivo ha licenziato il progetto di bitumazione esteso all’intero territorio cittadino, per un investimento complessivo di 4 milioni e 200mila euro.

Il piano punta a intervenire sulle condizioni delle strade di Rende attraverso una programmazione diffusa. I dettagli relativi alle vie interessate, alle priorità operative e ai tempi di esecuzione saranno definiti nei successivi passaggi amministrativi.

L’approvazione rappresenta infatti l’avvio dell’iter necessario per arrivare alla realizzazione degli interventi, che dovranno essere articolati secondo le procedure tecniche e amministrative previste.