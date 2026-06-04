Attorno all’Amministrazione Comunale di Rende guidata dall’Onorevole Sandro Principe continuano a circolare notizie che mirano alla sistematica disinformazione su una azione amministrativa che, al contrario, si distingue per trasparenza e linearità.

La società in house Rende Servizi Srl (e non l’Amministrazione), a fronte della richiesta di potenziamento del servizio di manutenzione del verde pubblico, - ovverosia per uno solo dei nove servizi affidati alla partecipata - ha reclutato personale aggiuntivo attraverso il ricorso a forme di somministrazione di lavoro flessibile per la durata di 6 mesi. Il ricorso a lavoratori interinali è stata l’unica soluzione possibile per consentire il servizio di manutenzione del verde - che in questo periodo dell’anno è nella fase vegetativa eruttiva - con la dovuta celerità, tenendo nel dovuto conto della disponibilità finanziarie.

La procedura concorsuale indetta non ha subito nessuna battuta di arresto e nel rispetto dei necessari tempi tecnici condurrà alla formazione di una graduatoria di idonei da cui attingere per le future eventuali assunzioni, sempre nei limiti delle risorse disponibili. Tutti gli operatori della società impiegati per la manutenzione del verde sono assunti per 30 ore settimanali di cui 6 trattoristi e 12 al giardinaggio. Il potenziamento di Rende Servizi e dell’intero settore manutentivo è un punto centrale del programma di questa Amministrazione.

Saranno potenziati i servizi strategici per l’ente, sia attraverso il reclutamento stabile di personale, sia con investimenti in grado di meccanizzare tanti servizi che ancora sono svolti manualmente., sempre a seguito del reperimento delle risorse necessarie per tenere in ordine i conti per assicurare l’equilibrio finanziario. A campagne di disinformazione, l’Amministrazione guidata dall’Onorevole Sandro Principe è abituata a rispondere con i fatti e soluzioni nell’interesse della comunità.