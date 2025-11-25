Nuova investitura politica in casa Noi Moderati Calabria: Riccardo Rosa è stato nominato vice coordinatore regionale del movimento guidato, a livello calabrese, dall’onorevole Giuseppe Galati. L’incarico arriva su impulso del partito provinciale di Cosenza, che ha espresso la volontà di rafforzare la presenza e l’organizzazione politica sul territorio.

La nomina segna un passaggio rilevante nella fase di riorganizzazione interna del movimento, che sta lavorando alla definizione della nuova governance regionale. In questa prospettiva, il ruolo affidato a Rosa sarà fondamentale per la costruzione di una struttura più capillare, capace di coinvolgere attivamente anche le altre province.