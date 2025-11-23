Due vetture si sono scontrate al km 40,500 della Statale 107. Sei persone ferite e traffico rallentato. Sul posto Vigili del Fuoco, 118, Polstrada e Anas

Un pomeriggio di traffico ordinario lungo la Statale 107 si è trasformato in pochi istanti in una scena di emergenza. Intorno alle 18, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cosenza è intervenuta nel territorio comunale di Rovito, al km 40,500, per un incidente che ha coinvolto due autovetture. La parola chiave incidente Rovito entra così ancora una volta nella cronaca della 107, una delle arterie più trafficate del Cosentino.

Secondo quanto ricostruito, l’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento di sei persone. Tutti i coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario presente sul posto e trasferiti all’Ospedale Civile di Cosenza per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sono state al momento rese note.

Le operazioni di emergenza sono state gestite in sinergia: oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dello scontro sono arrivati i sanitari del 118, la Polizia Stradale e il personale dell’Anas, impegnati nel coordinamento del traffico e nella messa in sicurezza della carreggiata.

Al momento la Statale 107 risulta percorribile ma soltanto a senso unico alternato, condizione che sta causando rallentamenti e inevitabili disagi per gli automobilisti. Le operazioni di ripristino proseguiranno fino al completo sgombero dell’area e alla rimozione dei mezzi incidentati.