Antonio Barile è il nuovo sindaco di San Giovanni in Fiore. Ecco la composizione del Consiglio comunale.

Barile sindaco - ANATRA ZOPPA

Maggioranza:

  • Enzo Sellaro, Giovanna Francesca Caruso, Vincenzo Tiano per Barile sindaco
  • Luigi Candalise e Anna Miliana per Spontaneamente
  • Giuseppe Belcastro per Comitato 18 gennaio

Minoranza:

  • Giovanni Fragale per Continuiamo
  • Giuseppe Simone Bitonti e Francesco Mazzei per Rinascita Florense
  • Serafina Lepera per Futura
  • Marco Ambrogio, Marco Gentile e Angela Angotti per Forza Italia
  • Claudia Loria per lista Per Rosaria
  • Luigi Foglia per San Giovanni Capitale
  • Francesco Fragale per Ambrogio sindaco